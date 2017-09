Halbzeit auf der Amberger Herbstdult: Am Donnerstag zogen die Schausteller beim Frühschoppen Resümee über Stimmung und Umsatz der vergangenen Tage.

Gerd Donhauser, Sprecher der Schausteller, zeigte sich zufrieden mit dem bisherigen Erfolg der Dult: "Es läuft gut, wie alle Jahre." Den größten Andrang habe es am Eröffnungstag gegeben, an dem auch das Feuerwerk für Begeisterung gesorgt hatte. "Montag und Dienstag waren etwas schlecht besucht, am Kindertag, dem Mittwoch, waren dafür viele da", zog Donhauser Bilanz.Petra Strobl, Geschäftsführerin der ACM, dankte Schaustellerverband, Ordnungsamt, Polizei und allen weiteren Beteiligten, die zu dem bisherigen reibungslosen Ablauf beigetragen haben. "Ich wünsche uns allen nach diesem tollen Start weiterhin ein schönes Wetter und gute Geschäfte!", bekräftigte sie.Die Anwesenden waren erfreut, einen seltenen Gast in ihrer Runde begrüßen zu dürfen: Barbara Lanzinger, Bundestagsabgeordnete der CSU, hatte es sich nicht nehmen lassen, an diesem Tag in gemütlicher Runde dem Resümee zu lauschen. Den Schaustellern sprach sie ihre Anerkennung aus: "Ihr seid Selbstständige - ihr arbeitet im wahrsten Sinne des Wortes selbst und ständig." Viele Menschen, die sich in einer festen Anstellung befinden, wären gar nicht dazu in der Lage, sich in Situation von Leuten hineinzuversetzen, die immer präsent sein müssen, um das Geschäft am laufen zu halten. "Ich komme gern zu euch, aber nicht wegen dem Essen, sondern weil ich euch mag", betonte die Politikerin.Stadtrat Daniel Müller wies auf die positive Wechselwirkung zwischen Dult und Luftklangmeile hin. Am Anfang seien die Schausteller etwas bange über die Terminüberschneidung am Sonntag gewesen, aber die Bedenken hätten sich in Wohlgefallen aufgelöst. Tatsächlich seien die Leute nach dem Besuch der Luftklangmeile zahlreich auf die Dult geströmt. "Das war für beide Events eine Win-Win-Situation", freute sich Müller. Alles in allem eine erfolgreiche erste Woche. "Und das Bier scheint auch zu schmecken", stellte Lanzinger, die sich mit einem Wasser begnügte, mit Blick auf die Umsitzenden fest.