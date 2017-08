Die Richterin musste sich drei Tage lang einen Weg durch nicht vorhersehbare Ereignisse bahnen. Erst wurde gelogen, dass sich die Balken bogen. Dann kam eine Zeugin nicht. Nach der dritten Prozessrunde stand fest: Auch wenn er als Schläger gilt, muss ein 36-Jähriger nicht ins Gefängnis.

Da saß ein Mann auf der Anklagebank, der unter Betreuung steht. Offenbar nicht ganz Herr seiner Sinne und in enger Freundschaft mit dem Alkohol. Im Prozess stellte sich heraus: Der 36-Jährige schlägt im Rausch gerne zu. Da kennt er auch kein Erbarmen, wenn es sich um seine Lebensgefährtin handelt. Deutlich wurde aber auch: Die 32-Jährige lässt sich ungern etwas gefallen und haut zurück, wenn sie ihr Lebensgefährte drangsaliert.Ein Fall aus der untersten sozialen Schublade. Erst brachte der Arbeiter seine Freundin vor einem Lokal in der Innenstadt zu Boden und trat nach ihr. Dann kam es zu einer häuslichen Auseinandersetzung, bei der es heftige Hiebe ins Gesicht der Frau setzte. Sie selbst mochte sich am ersten Verhandlungstag unter Berufung auf alkoholbedingte Gedächtnislücken an die Attacken so gut wie nicht mehr erinnern.Das könnte ihr nun ein Verfahren wegen Falschaussage einbringen. Fest aber stand: Die Polizei war quasi Stammgast in der Wohnung des Paares. Funkstreifenbeamte sahen sich regelmäßig in die Rolle des Friedensstifters gedrängt. Der Angeklagte, neben seiner Anwältin Ivonne Rieger-Kaminski auch von seiner als Betreuerin eingesetzten Mutter vertreten, stritt die Vorwürfe der Körperverletzung ab.Doch Zeugen lieferten Beweise. Bis auf eine Studentin, die trotz mehrfacher Aufforderung nicht erschien. Am dritten Tag des umfangreichen Verfahrens wurde deutlich: Sie wohnt nicht mehr in Amberg und hält sich wahrscheinlich in Nordafrika auf. Folglich musste man auf ihre Anwesenheit und Aussage verzichten.Der dritte Prozesstag dauerte nur eine Stunde. Dann konnte Staatsanwältin Jennifer Jäger plädieren und hielt dabei die beiden gewaltsamen Übergriffe für erwiesen. Dabei wog sie ab: Einerseits die einschlägigen Vorahndungen des 36-Jährigen, auf der anderen Seite die offenbar zur Gewohnheit gewordenen körperlichen Züchtigungen sowohl von Seiten des Mannes als auch durch dessen Partnerin. Die Anklagevertreterin entschied sich für eine Geldstrafe in Höhe von 5700 Euro. "Eine milde Ahndung", erbat Verteidigerin Rieger-Kaminski für ihren Mandanten. "Mein Sohn ist geistig behindert", führte dessen Mutter der Richterin Sonja Tofolini vor Augen.Die landläufige Redensart "Schwein gehabt" konnte der Arbeiter danach für sich in Anspruch nehmen. Obgleich als Gewalttäter bekannt, kam er mit einer Geldstrafe davon. Er muss von seinem monatlichen Lohn in Höhe von 940 Euro nun 4800 Euro in Raten abstottern, wird lange dazu brauchen und muss quasi im Gegenzug nicht hinter Gitter.