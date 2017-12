Schlappheit, Müdigkeit und Schläfrigkeit - auch tagsüber. All diese Symptome können darauf hindeuten, dass es nachts mit dem Schlafen nicht so funktioniert, wie es sollte. Und das kommt gar nicht so selten vor.

Energiespeicher auffüllen

Gefährliche Aussetzer

Amberg. (exb) In Deutschland hat laut einer Mitteilung des Klinikums St. Marien etwa jeder dritte Erwachsene ab und zu Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen, jeder Zehnte schläft dauerhaft schlecht. Dabei ist Schlaf extrem wichtig für das psychische und körperliche Wohlbefinden. Deshalb sollten die Ursachen für länger andauernde Schlafprobleme abgeklärt werden - und zwar von Profis wie den Mitarbeitern des Schlaflabors am Klinikum, das es mittlerweile seit über zehn Jahren gibt und das nun Besuch hatte.Wie dort gearbeitet wird, das haben sich die Mitglieder der Diabetes-Selbsthilfegruppe aus Neunburg vorm Wald genauer angeschaut. "Wir machen immer wieder Ausflüge mit der gesamten Gruppe", sagt Leiterin Maria Nothaaß. Die Mitglieder erfuhren Wissenswertes über das Thema Schlaf und Gesundheit. Denn nicht alle wussten, dass es einen Zusammenhang zwischen Diabetes und schlechtem Schlaf geben kann."Erholsamer Schlaf ist sehr wichtig", erklärte Human-Biologin Dr. Andrea Duberow, die Stationsleiterin des Schlaflabors. "Nachts laufen bestimmte Vorgänge wie Verdauung oder Immunsystem verstärkt ab - dafür ist tagsüber nicht genug Energie zur Verfügung. Außerdem werden beim Schlafen unsere Energiespeicher wieder aufgefüllt." Im Schlaf entspannt sich die Muskulatur, der Blutdruck sinkt, der Puls ist reduziert und auch die Atmung verlangsamt sich. All diese Parameter können im Schlaflabor gemessen werden. "Wir messen beispielsweise die Gehirnströme, die Bewegungen des Schlafenden oder den Sauerstoffgehalt. Mithilfe dieser und vieler anderer Daten können wir sehen, ob eine Schlafstörung vorliegt."Dann geht es an die Ursachensuche: "Häufig liegt bei Schlafstörungen eine sogenannte Schlafapnoe vor", schilderte Dr. Martin Fröbe, Schlafmediziner und Lungenfacharzt. "Dabei haben Betroffene Atemverflachungen oder sogar -pausen, die den Schlaf stören. Die Patienten merken das in der Nacht normalerweise gar nicht, aber: Diese Atemaussetzer führen über kurz oder lang zu Beschwerden, meist zu Tagesschläfrigkeit. Sie sind Stress für den Körper, Blutdruck und Herzfrequenz steigen, Stresshormone werden ausgeschüttet. Auf Dauer kann das Herz-Kreislauf-Probleme zur Folge haben."Die Ursache für das Schlafapnoe-Syndrom liegt meist in einer Verengung der Atemwege. "Es kann sein, dass die Zunge oder die Mandeln zu groß sind", erläuterte Fröbe. "Zunehmendes Alter und Übergewicht spielen auch eine Rolle. Im Schlaf entspannt sich der Körper - und auch die Muskeln, die die Zunge halten. Diese kann nach hinten fallen und den Atemweg verengen. Wird es zu eng, schnarchen wir - im schlimmsten Fall haben wir Atemaussetzer."Schlafapnoe kann laut dem Schreiben aus St. Marien heutzutage gut behandelt werden. "Bei Atemaussetzern in Rückenlage kann man die Rückenlage verhindern: Da gibt es Westen mit eingebauten Halbzylindern, die verhindern, dass man sich im Schlaf dreht", sagte Fröbe. "Es gibt auch Schienen, die den Unterkiefer nach vorne verlagern. So kann die Zunge im Schlaf nicht so weit nach hinten fallen." Die entscheidende Therapie mit den besten Ergebnissen sei aber eine namens CPAP. Dabei handelt es sich um eine Beatmungsform, die die Spontanatmung des Patienten mit einem dauerhaften Überdruck kombiniert."Fröbe dazu: "Dabei tragen Patienten eine Maske beim Schlafen. Die Maske wird für jeden speziell ausgesucht, damit sie passt und angenehm zu tragen ist. Durch ein kleines Kästchen auf dem Nachttisch wird Raumluft über einen Filter angesaugt und komprimiert. Der Druck wird individuell für jeden Patienten angepasst und über die Maske in die Atemwege geleitet. So wird die Enge im Rachenraum offengehalten. Sicherlich ist das erstmal gewöhnungsbedürftig, aber immer wieder sind unsere Patienten schon nach der ersten Nacht begeistert, weil es funktioniert."Duberow ergänzt: "Sollten Symptome für eine Schlafstörung auftreten, sollten Betroffene zur Voruntersuchung zum Lungenfacharzt. Ist diese auffällig, sollten die Patienten ins Schlaflabor kommen. Hier können wir die Ursachen abklären und eine Therapie in Angriff nehmen."