Das illegale Unternehmen glich einem Viehtransport. 31 Männer, Frauen und Kinder aus dem Irak wurden in zwei Klein-Lkws von Budapest nach Amberg gebracht und ihrem Schicksal überlassen. Die Schleuser saßen jetzt vor dem Landgericht.

Angeblich unter Druck

Fast alle abgetaucht

Das Hotel "Berlin" in Budapest ist offenbar eine Art Anlaufstelle für Menschen aus arabischen Ländern, die alle Ersparnisse zusammenkratzen, um aus ihrer Heimat nach Deutschland zu kommen. Schon einmal tauchte der Name dieser Herberge in einem Prozess auf. Jetzt wurde wieder über die Unterkunft in Ungarns Metropole geredet. Vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts mussten zwei Polen im Alter von 28 und 22 Jahren zwangsläufig Platz nehmen.Sie ließen weitgehend nur ihre Verteidiger reden, wollten keine Fragen von Landgerichtspräsident Harald Riedl beantworten. Der Verdacht drängte sich auf: Die in Handschellen vorgeführten Polen aus Stettin hatten wo0hl panische Angst vor den Drahtziehern einer international operierenden Schleuserbande. Sie selbst wollten in ihrer Heimatstadt als Fahrer der illegalen Transporte gegen Entlohnung angeheuert worden sein.Die Anklageschrift war deckungsgleich mit vielen anderen bundesweit. Der Unterschied: Amberg tauchte darin auf. Am 1. April 2016 nahm demnach das Duo, das mit zwei angemieteten Kleintransportern von Stettin nach Budapest gefahren war, 31 Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder aus dem Irak an Bord.Erst hatte man ihnen gesagt, so gaben sie über ihre Anwälte an, es handele sich um Arbeiter. Doch dann stellte sich heraus:, dass es Flüchtlinge waren, die schätzungsweise 1000 Euro pro Kopf für ihre Fahrt nach Deutschland bezahlten. Die Polen hatten angeblich wegen in Budapest angedrohter Repressalien keine andere Wahl. Sie pferchten die Menschen in ihre Fahrzeuge. 18 hätten Platz gehabt, 31 waren es. Sie bekamen kaum etwas zu essen, mussten ihre Notdurft in Töpfe verrichten, kauerten auch in Kofferräumen.Auf der Krumbacher Straße in Amberg wurden die Iraker viele Stunden später buchstäblich an die Luft gesetzt und ihrem Schicksal überlassen. Sie fielen nachts einer Anwohnerin auf. Der Rest war Behördensache: Polizeistreifen rückten an, die Flüchtlinge kamen nach Zirndorf ins Aufnahmelager. Heute fehlt angeblich von den meisten jede Spur. Die Männer aus Polen kehrten nach Budapest zurück. Sie bekamen sofort einen neuen Auftrag.Im Prozess gegen die wegen gewerbsmäßiger Schleusung angeklagten Polen verdeutlichte sich an zwei Verhandlungstagen: Die Männer, beide seit über einem Jahr in Haft, wollten möglichst rasch zurück nach Stettin. Sie hatten, wie ihre Verteidiger Jörg Jendricke (Amberg) und Sebastian Geier (Passau) sagten, "von den Auftraggebern nie auch nur einen Euro Honorar erhalten" und fühlten sich als "Rädchen im Getriebe." Bewährung aber, wie sie Jendricke in einem Rechtsgespräch vorschlug, konnte es nicht geben.

Als der Auftrag "Amberg" erledigt war, kehrten die beiden Männer aus Polen nach Budapest zurück und verfrachteten dort am 2. April vergangenen Jahres am Hotel Berlin 31 weitere irakische Flüchtlinge auf Fahrzeuge. Allerdings in gewechselte Kleintransporter. Abermals nahmen sie Kurs Richtung Deutschland.

Doch dann passierte es: Am Grenzübergang Suben bei Passau gab es Polizeikontrollen. Die Polen warfen kurzentschlossen die Iraker aus den Fahrzeugen, wurden dennoch festgenommen und im Herbst 2016 von einem Passauer Schöffengericht zu Freiheitsstrafen ohne Bewährung verurteilt. Erst bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass in der Nacht zuvor bereits in Amberg 31 Flüchtlinge ihrem Schicksal überlassen hatten.Was passierte nun bei dem Prozess vor der Amberger Jugendstrafkammer? Unter Einbeziehung der in Passau verhängten Haftstrafen konnte nach einem sogenannten Rechtsgespräch der erst 22 Jahre alte Angeklagte aus Stettin mit einer Gefängnisstrafe von insgesamt zwei Jahren rechnen. Auf seinen Komplizen, 28 Jahre alt, warteten drei Jahre in einer deutschen Vollzugsanstalt. Dabei blieb es auch im Urteil. Voraussetzung waren Geständnisse, die sie dann auch ablegten. Allerdings, ohne ihre Hintermänner zu benennen. Bewährung, so hatte der Kammervorsitzende Harald Riedl bereits in der Unterredung mit den Verteidigern und Staatsanwältin Christine Apfelbacher unmissverständlich geäußert, konnte es nicht geben. Auch schon deshalb, weil die Polen in ihrer Heimat Vorstrafen hatten.Bekamen sie Geld für ihre Dienste? Beiden waren angeblich ein paar Hundert Euro versprochen. Bekommen haben sie ihren Schleuserlohn angeblich jedoch nie.