Wahre Liebe und Zuneigung sehen sicher anders aus: Zwischen einem Paar kam es am Dienstagnachmittag in der gemeinsamen Wohnung zu einem handfesten Streit. Grund war laut Polizei ein verschwundener Schlüssel.

Der 35-jährige Mann sei deswegen so in Rage geraten, dass er seine Freundin geohrfeigt und sie mit den Händen am Hals gepackt haben soll. Laut Angaben der Ordnungshüter drückte er die 38 Jahre alte Frau zu Boden und würgte sie fast bis zur Bewusstlosigkeit. Die Frau konnte sich aber befreien und rannte aus der Wohnung. Der Mann setzte ihr nach, ließ aber von seiner Freundin ab, als eine Nachbarin - sie war durch das Geschrei aufmerksam geworden - ebenfalls ins Treppenhaus kam. Dann flüchtete der amtsbekannte Mann ins Stadtgebiet. Die Polizeiinspektion ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.