Schnäppchenjäger in St. Michael

Der Bücherflohmarkt der Pfarrei St. Michael ist längst kein Geheimtipp mehr. Es kommen nicht nur Schnäppchenjäger vorbei, sondern auch viele, die sich von gelesenen Büchern aller Art trennen möchten, um in ihren Regalen wieder Platz für neuen Lesestoff zu schaffen.

Über 5000 Bücher waren im Vorfeld bei den Verantwortlichen aus der Pfarrei eingegangen. Am ersten Verkaufswochenende erlebte der Bücherflohmarkt einen regelrechten Ansturm, doch auch danach war noch ausreichend Lektüre für die weiteren Verkaufstage vorhanden.Die Aula des Pfarrzentrums St. Michael verwandelte sich zur großen Bibliothek und damit zu einem Bücherladen der ganz besonderen Art, in dem auf zahlreichen Tischen das riesige Angebot präsentiert wurde. Ob Romane, Krimis, Humor oder Comics, Fachliteratur, Ratgeber, Lexika und Nachschlagewerke zu sämtlichen Themen bis hin zu Kinder- und Bilderbücher - der Fundus war so groß, dass jeder Besucher unabhängig von seinem Alter fündig wurde. Ein Buch kostete jeweils einen Euro.