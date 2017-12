Viele Autofahrer blieben am Sonntagnachmittag einfach daheim - es schneite. Aber die Fahrer der gelben City-Busse, die im Stadtgebiet unterwegs waren, mussten ihren Fahrplan einhalten. Doch gegen 16 Uhr war dann vorzeitig Schluss.

Das Busunternehmen Linzer, das die Linien betreibt, rief die Fahrer zurück. "Die Busse sind in den Siedlungen gefährlich rum gerutscht, das wurde zu gefährlich", so Volker Vogler, der Betriebsleiter von Linzer."Wenn ein Bus erst einmal ins Rutschen kommt, dann ist er kaum noch zu stoppen", sagt Vogler. Vor allem die kleinen Siedlungsstraßen, durch die sich die City-Busse schlängeln müssen, werden erst spät geräumt. "Die Hauptstraßen sind nicht das Problem", so Vogler. Aus diesem Grund hat er am Sonntagnachmittag angeordnet, die beiden großen Busse, die zu diesem Zeitpunkt noch unterwegs waren, ins Depot zu bringen. Besser seien hingegen die beiden kleineren Fahrzeuge mit den Bedingungen zurecht gekommen. Die hätten anschließend die Fahrgäste aufgelesen, die am Bahnhof standen und sie irgendwie in die Nähe ihres gewünschten Fahrzieles gebracht.Während die City-Busse vor der weißen Pracht kapitulieren mussten, fuhren die roten RBO-Fahrzeuge weiter. "Bei uns ist nichts ausgefallen", sagt Helmuth Pfeffer von der Bahn-Tochter RBO. "Die Überlandlinien finden oft eher ein Durchkommen", weiß Brigitte Süß vom Kundenbüro. Daher komme es äußerst selten vor, dass eine Fahrt der Regionalbus Ostbayern ausfallen müsse.