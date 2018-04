Das sollten Prostatakrebs-Patienten auf keinen Fall tun: "Sich voll und ganz auf das Internet als Ratgeber verlassen." Der Mann, der das beim Ratgeber Gesundheit des Klinikums sagt, muss es wissen: Dr. Ralf Weiser ist Chefarzt der Urologie.

Selbsthilfegruppe geplant Die Diagnose Prostatakrebs ist ein Schock: Betroffene können Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen nutzen. Doch da ist Amberg noch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Die Betonung liegt auf "noch". Denn Alfons Swaczyna will das ändern. Der Amberger, der beruflich lange in Regensburg tätig war, leitet die Gruppe Procas Regensburg/Oberpfalz, die er nun mit Unterstützung des Klinikums auch in seiner Heimat etablieren möchte: "In der Gruppe kann man mit anderen Betroffenen Erfahrungen austauschen, sich gegenseitig bei Problemen helfen und Ängste offen ansprechen." Interessenten melden sich unter 09621/38-17 04 oder urologie@klinikum-amberg.de.

Amberg. (tk) "Das ganze Internet ist voll mit mehr oder weniger geglückten Beratungen hinsichtlich der Behandlung von Prostatakrebs", sagte der Urologe. Mit fachlich fundierten Therapieformen habe das aber oft wenig bis gar nichts zu tun. Deshalb riet er mit Dr. Matthias Hipp, dem Chefarzt der Amberger Klinik für Strahlentherapie, zur Vorsicht.Es gebe gute Möglichkeiten, sich über die Erkrankung und mögliche Therapieformen zu informieren: Zum Beispiel die Patientenbroschüre der Deutschen Krebshilfe. Weiser sagte aber auch: "Wenn Sie die Diagnose Prostatakrebs bekommen, wenden Sie sich an ein zertifiziertes Zentrum." Und das gebe es in St. Marien. Prostatakrebs wachse normalerweise relativ langsam. Deshalb lautet die Therapieempfehlung laut Hipp oft, den Tumor in regelmäßigen Abständen einfach nur zu überwachen: "Manche Menschen halten das aber psychisch nicht aus. Dann ist das kontrollierte Zuwarten eben nicht die richtige Therapievariante."In seinem Vortrag stellte Weiser alternative operative Verfahren wie den hochintensiv fokussierten Ultraschall vor: Dabei werde die Ultraschallenergie mit Hilfe eines Spiegels auf ein linsenförmiges Areal fokussiert, wobei Wärme entsteht, die die Zellen zerstört. Das Problem dabei sei aber, dass damit nur Teilbereiche der Prostata behandelbar sind. Deshalb sei diese Behandlungsmethode nicht sehr sinnvoll, weil man nicht wisse, ob an einer anderen Stelle nicht noch ein Tumor ist. Für diese Therapie lägen noch keine Langzeitstudien vor.Eine weitere Methode ist die irreversible Elektroporation, auch Nanoknife genannt. Dabei werden mehrere Nadeln um den Tumor herum eingeführt, über die ein Spannungsfeld erzeugt wird. So werden die Zellen zerstört und der Krebs geht zugrunde. "So einfach, wie sich das anhört, ist es aber leider nicht", sagte der Urologie-Chefarzt. Der Eingriff sei relativ schmerzhaft. Zudem gelte auch hier: "Wenn an einer zweiten Stelle auch ein Krebsgeschwür sitzt, bleibt dieses einfach unbehandelt." Das sei bei 30 Prozent der Patienten der Fall. Eine zu schlechte Quote.Eine bessere Methode sei hingegen die Operation, für die es drei verschiedene Möglichkeiten gibt: die offene Variante mit größerem Schnitt, die OP per Schlüsselloch-Chirurgie und der robotische Schlüsselloch-Eingriff, bei der der Operateur an einer Konsole sitzt und die bewegbaren Arme eines Roboters bedient. Diese Verfahren würden seit vielen Jahren praktiziert und auch miteinander verglichen. Die Ergebnisse einer Operation hängen vor allem vom Können und von der Erfahrung ab. Das Verfahren an sich sei irrelevant. Wie bei der Operation gibt es auch in der Strahlentherapie die unterschiedlichsten Verfahren. Eines davon ist das mit Protonen. Eine aufwendige Technik, über die laut Hipp derzeit nur die Unikliniken Heidelberg, Dresden und Essen verfügen. Die Protonentherapie eigne sich vor allem für sehr kleine Tumore.Das Cyber-Knife ist ein weiteres Stichwort: Dabei handelt es sich um einen Linearbeschleuniger auf einem Roboterarm. Dadurch werde eine optimale bildgeführte Strahlentherapie möglich. Aber: Nur in der neuesten Generation könnten die Geräte auf die individuelle Form eines Tumors eingestellt werden. Die Apparate sind immer auf eine maximale Tumorgröße limitiert. Die überschreite man bei einem lokal fortgeschrittenen Prostatakarzinom jedoch schnell. Zudem sei noch zu wenig über eventuelle Spätfolgen bekannt.Bei der bildgeführten Strahlentherapie hingegen sei die Technik im Laufe der Jahre so optimiert worden, dass die Nebenwirkungen bei der Bestrahlung so gering wie möglich gehalten werden können. Ein weiterer Vorteil ist laut der Experten aus dem Klinikum die Verfügbarkeit solcher Geräte: "Jede hochmoderne Strahlentherapie wie hier in Amberg hat diese Möglichkeiten. Dafür müssen Patienten keine langen Wege wie zu den Unikliniken Heidelberg, Dresden oder Essen auf sich nehmen."