Schon seit mehreren Jahren gibt es den Schüleraustausch zwischen dem Max-Reger-Gymnasium und der Byron-Nelson-Highschool in Trophy Club (Texas). Nachdem im Herbst 18 Oberpfälzer rund drei Wochen in den USA zu Gast waren, stand nun der Gegenbesuch an. Gemeinsam mit ihrer Deutschlehrerin Kerstin Hellwege, einer gebürtigen Deutschen, und deren Kollegin Marcie Baggs, waren die jungen Leute etwas mehr als drei Wochen in Amberg bei den Familien ihrer Gastschüler untergebracht.

Bürgermeister Martin Preuß begrüßte die Gruppe, begleitet vom stellvertretenden Schulleiter des Max-Reger-Gymnasiums Georg Meyer im Amberger Rathaus. "Es ist immer schön, wenn junge Menschen aus unterschiedlichen Nationen zusammenkommen und Freundschaften entstehen", freute sich Preuß."Ich wünsche Euch, dass einige dieser Freundschaften ein Leben lang halten." Kerstin Hellwege kümmerte sich während des Besuchs im Rathaus um die Übersetzung und ließ ihre eigenen Schüler erzählen, was sie selbst verstanden hatten. "Sie sprechen und verstehen teilweise schon gut deutsch", verriet sie dem Bürgermeister. Wenn es dann doch zu schwierig wurde, sprangen die Max-Reger-Schüler ein und übersetzten ins Englische. "Das gab es noch nicht oft bei einem Empfang", schmunzelte Preuß. Ein Besuch in der Altstadt von Regensburg und im BMW-Werk, verschiedene Schulbesuche und eine Stadtführung in Amberg standen auf dem Programm der Austauschgruppe.