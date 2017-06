Die Schnaittenbacher Kinder haben es drauf. In ihrer Musikalischen Grundschule wird nicht nur Musik groß geschrieben, sondern auch Tanz und Theater genießen einen hohen Stellenwert. Den schönsten Beweis lieferte die Aufführung der Komödie "Das Gespenst von Schnaittenbach", frei nach "The Canterville Ghost" von Oscar Wilde.

Schnaittenbach. (ads) Bei drei Vorstellungen konnten die Schüler ihr vielköpfiges Publikum von ihrem musikalischen, tänzerischen und schauspielerischen Talent überzeugen. Tosender Applaus war der Lohn für die beachtliche Leistung der Mädchen und Buben.Eine überwältigende Resonanz hatten die Theateraufführungen in den vergangenen drei Jahren mit der "Stadterhebung Schnaittenbach" (2014), "Der Kaufmann von Schnaittenbach" (2015) und das Musikalisches Schattentheater "Hänsel und Gretel" (2016) erfahren. So entschlossen sich Lehrerin Sandra Schmidl und ihre theaterbegeisterten Schauspieler, ein weiteres Stück zu inszenieren. Schnell war die Wahl auf die Kurzgeschichte "The Canterville Ghost" gefallen. Schmidl schrieb den Text für das Theater um und schnitt ihn auf ihre Schüler zu.Unterstützung bei der Inszenierung der Musikkomödie erhielt die Arbeitsgruppe Schultheater von den AG Orff und Chor unter Leitung von Sabine Weiß und der AG Tanz (Leitung: Rektorin Michaela Bergmann). Wochenlang übten die Lehrerinnen mit den Schülern. Selbstverständlich mussten auch die passenden Kostüme zusammengestellt werden. Die Aufregung der Akteure stieg, je näher die Aufführungen rückten. Als es vor großem Publikum hieß: "Vorhang auf", wurde die Schulaula zum Geisterort. In der Schnaittenbacher Version des Stücks ging es nicht um eine unerschrockene amerikanische Familie, die in England ein Spukschloss kauft, sondern um eine Schulklasse, die in der Aula der Schule Schnaittenbach eine Lesenacht verbringen will. Für Turbulenzen sorgte ein aus Großbritannien für die Turnhalle angelieferter Sprungkasten, in dem sich ein blinder Passagier befand: das englische Gespenst "Sir Simon de Canterville", mit dem die Schüler sehr schnell Bekanntschaft machten. Die coolen Kids ließen sich vom spukenden Gespenst aus England nicht schrecken, sondern versuchten mit allen Mitteln, den unliebsamen Gast loszuwerden.Die einfallsreiche Version der englischen Musikkomödie wurde dank der auf den Inhalt des Stücks abgestimmten Musik und Gesang sowie den fetzigen Tanzeinlagen zu den Melodien aus dem Film "Ghostbusters" ein beachtliches Bühnenwerk.