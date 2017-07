Nicht schlecht staunten die Passanten am Wingershofer Tor, als ihnen dieser Tage kurzzeitig der Einlass in die Stadt durch die Amberger Stadtwache verweigert wurde. Der Grund für die Aktion war ein Empfang der besten Sammlerinnen für das Müttergenesungswerk durch Bürgermeister Martin Preuß. Schnell war die Ehrbarkeit der vier Schülerinnen festgestellt, so dass ihnen der Zutritt in die Altstadt gestattet werden konnte. Hatten die Mädchen doch bei der Straßenaktion für das Müttergenesungswerk zusammen 181,96 von insgesamt 1.709,53 Euro gesammelt. Dafür wurden sie mit Kino-Gutscheinen und einer historischen Zeitreise belohnt.

Luise Schmidt und Charlotte Singer vom Max-Reger-Gymnasium sowie Madeleine Frost und Jessica Hutzler von der städtischen Wirtschaftsschule hießen die besten Sammlerinnen in diesem Jahr. Bürgermeister Preuß bedauerte, dass sich in diesem Jahr nur zwei Amberger Schulen an der Aktion beteiligt hätten, habe die Elly-Heuss-Knapp-Stiftung doch nach wie vor eine wichtige Bedeutung im sozialen Bereich. Er fand es deshalb besonders wichtig, die Leistungen der fleißigen Sammlerinnen zu würdigen.