Die Junior-Science-Olympiade (IJSO) hat das Ziel, junge Talente in den Naturwissenschaften zu fördern, wo Schule allein Wissensdurst und Forscherdrang nicht stillen kann. Dieser Wettbewerb für junge Naturwissenschaftler geht über vier Runden. An der ersten kann sich jeder beteiligen: Als Aufgaben müssen Experimente durchgeführt werden, an die sich weitergehende Fragen knüpfen. Diese und die zweite Runde, einen schriftlichen Test, meisterte Rebecca problemlos.In der dritten Runde wurde am Decker-Gymnasium eine 90-minütige Klausur geschrieben über Chemie, Physik und Biologie. Bundesweit nahmen daran übrigens 340 Schüler teil. Auch diese Prüfung bestand sie mit sehr gutem Ergebnis - somit ist Rebecca Häckl für das Bundesfinale qualifiziert, das vom 9. bis 13. Oktober in Hannover stattfindet und bei dem sich die 42 Finalisten messen werden. Am Ende der Woche in Hannover werden in einer öffentlichen Preisverleihung die sechs Besten für das IJSO-Nationalteam nominiert.Einige der besten bayerischen Schüler wurden nach Bestehen der 3. Runde zu einem Trainingscamp an die Uni Regensburg eingeladen. Rebecca genoss das Programm und den Kontakt mit anderen begeisterten Naturwissenschaftlern, freute sich aber vor allem über die ideal fürs Experimentieren ausgestatteten Räume der Universität. Betreut wurde Rebecca von Bernhard Oswald am Dr.-Johanna-Decker-Gymnasium, der ihr ebenso zum Einzug ins Familie gratulierte wie Schulleiter Günter Jehl .