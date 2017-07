Bereits zum zweiten Mal haben Schülerinnen der Northampton High School das Dr-Johanna-Decker-Gymnasium besucht. Mit den Lehrerinnen für Deutsch, Deborah Hill und Elspeth Morgan, verbrachten die 15 Mädchen eine Woche in der Vilsstadt.

Ambergs Bürgermeister Martin Preuß hat jüngst die Mädchen beider Schulen mitsamt ihren Lehrkräften im Rathaus begrüßt. Englisch-Fachbetreuer Peter Ringeisen betonte, wie wichtig ein gemeinsamer Austausch auf kultureller und sprachlicher Ebene sei. "Nutzt die Chance, baut eure Sprachkenntnisse aus und pflegt die Freundschaften", riet auch Preuß den Schülerinnen.Gerade im Hinblick auf die Brexit-Verhandlungen sei es wichtig, im Kleinen zusammenzuhalten. In der Woche in Amberg lernten die Engländerinnen die Stadt und die Umgebung kennen. Ein Besuch in Nürnberg und Regensburg, eine Stadtrallye durch Amberg und die Besichtigung des Luftmuseums sowie der Michael-Mathias-Prechtl-Ausstellung im Stadtmuseum durften auf dem Programm natürlich nicht fehlen.