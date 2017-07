In den Ruhestand gehen 29 Schülerlotsen der Luitpold- und der Dreifaltigkeits-Mittelschulen sowie des Sonderpädagogischen Förderzentrums Willmannschule, da nun ihre Schulzeit zu Ende geht.

Bei der Verabschiedung im Rathaus wies Andreas Bahle, der 2. Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Amberg Stadt und Land, darauf hin, dass sich 2016 in Bayern 439 Schulwegunfälle ereigneten, tödliche waren nicht dabei. Wichtig ist die Aufgabe der Schülerlotsen, sie sind Hilfspolizisten, die mit Warnweste und Stopp-Kelle ausgestattet, ihren Mitschülern den Weg sichern. Auch Bürgermeister Martin Preuß hob den verantwortungsvollen Dienst heraus. Schulrat Stefan Tischer wies darauf hin, dass die Schülerlotsen in der 7. Klasse bei einem einwöchigen Lehrgang geschult werden und mehr als zwei Jahre im Einsatz waren. Sie haben dafür gesorgt, dass es im Bereich des Schulamtes Amberg keinen Schulwegunfall gab. An seine Kollegen Hilfspolizisten wandte sich Polizeidirektor Robert Hausmann und betonte, dass sie jeden Schultag von 7.30 bis 8 Uhr im Einsatz waren. Hausmann sagte auch, dass man die Betreuer an den Schulen nicht vergessen darf, die alle Einsätze koordinieren.Die Jugendlichen erhielten jeweils Dankurkunden der Verkehrswacht und wurden von der Stadt noch zu einem Imbiss eingeladen.