Die neue Fachliche Leiterin der Staatlichen Schulämter in der Stadt Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach ist eine alte Bekannte: Beatrix Hilburger.

Die gebürtige Straubingerin war hier bereits von November 2013 bis September 2016 als Schulrätin tätig. Dann wechselte sie als stellvertretende Leiterin an die Staatlichen Schulämter im Landkreis Neustadt/WN und der Stadt Weiden, wo sie derzeit noch als Schulamtsdirektorin arbeitet. Wie Markus Roth , der Pressesprecher der Regierung der Oberpfalz, der Amberger Zeitung bestätigte, wechselt Beatrix Hilburger zum 1. Juni als Nachfolgerin des pensionierten fachlichen Leiters Peter Junge an das Schulamt in der Amberger Beethovenstraße.Zeitgleich mit Junge ging auch dessen Stellvertreter Heinrich Koch in Ruhestand. Dieser Posten ist laut Markus Roth ausgeschrieben; die Entscheidung sei bereits gefallen, es laufe aber noch die Widerspruchsfrist, weshalb die Regierung den Namen noch nicht veröffentlichen könne. Derzeit ist das Amt lediglich mit Schulrat Stephan Tischer besetzt.