Ammersricht. "Die Schüler haben mit ihrem Einsatz Großartiges geleistet", freute sich der Schulleiter der Ammersrichter Grund- und Mittelschule Markus Lacher bei der Übergabe des Erlöses des Spendenlaufes der Schüler an die Jugendfeuerwehr Ammersricht.

Bereits zum dritten Mal hatte sich die Ammersichter Schule an der bundesweiten Aktionswoche für Gesundheit und Ernährung beteiligt. Dabei wurde auch ein Spendenlauf veranstaltet. Rund 250 Schüler aus Ammersricht sowie eine Partnerklasse aus dem Förderzentrum drehten Runde um Runde um das Schulgebäude. Am Ende standen über 3000 Runden und somit rund 1400 Kilometer zu buchen. Eltern und örtliche Firmen hatten sich vorab dazu bereit erklärt, pro Runde eine gewissen Betrag zu spenden, so dass eine stolze Gesamtsumme in Höhe von mehr als 2000 Euro erlaufen werden konnte. "Wir möchten uns nochmal bei allen Eltern und Sponsoren für ihren finanziellen Beitrag bedanken", erklärte Lacher.Bereits vorab war vereinbart worden, dass der Erlös dieses Spendenlaufes je zur Hälfte der Schule selbst und der Ammersrichter Jugendfeuerwehr zu Gute kommen solle. Jetzt fand, im Rahmen der Vorstellung der Jugendfeuerwehr in der sechsten Klasse der Schule die Spendenübergabe zusammen mit Jugendwart Bastian Prechtl und erstem Kommandanten Christian Schafbauer statt. "Die Spende von 1125 Euro kommt vollumfänglich direkt den Jugendlichen unserer Feuerwehr und somit auch einigen Schülern zu Gute", sagte Prechtl.