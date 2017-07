Zum tierischen Vergnügen wurde das Sommerfest der Grund- und Mittelschule für Schüler und das Lehrerkollegium, aber auch für zahlreiche Besucher, für die sich alles um die Tierwelt drehte. Einen weiteren Akzent setzte eine Verabschiedung.

Schnaittenbach. Der Startschuss fiel im Pausenhof, in dem sich eine große Gästeschar versammelt hatte. Die Begrüßung durch Rektorin Michaela Bergmann sowie Grußworte von Bürgermeister Sepp Reindl und Elternbeiratsvorsitzender Irmgard Birner wurden musikalisch vom Chor der Eingangsklassen unter Leitung von Sabine Weiß mit fröhlichen Liedern gestaltet. Lehrerin Gabriele Schindler informierte über die Fülle an Aktionen, die von den einzelnen Klassen und Arbeitsgruppen (AGs) der Schule den ganzen Nachmittag bis in den Abend im Gebäude und auf der Freifläche rundherum angeboten wurden. "Schnaittenbach tanzt", "Künstler gesucht" - Basteln von Tiermasken, "Tierisch zugeknöpft" - Knüpfen von Armbändern und Wettspiele für Groß und Klein, "Das wilde Krokodil" - Kasperltheater zum Mitmachen, hereinspaziert zur Vampirpoesie "Blutzella von Dracos", "Der will doch nur spielen" - tierische Spielchen und Mitmachgeschichten, "Tierisch lustige Knobelaufgaben" - eine Traktorrallye und eine Dschungelprüfung bestimmten die Aktionen.Um die Verpflegung kümmerte sich der Elternbeirat mit Schmankerln und Kuchen zum Kaffee, aber auch die Schüler mit kulinarischen Köstlichkeiten wie Cocktails an der Bar und heißen Waffeln. Viel zu schnell kam für alle der Abend und damit der große Abschluss.Alle Kinder versammelten sich danach in der Turnhalle und alle übrigen Besucher auf der Empore, um dem Überraschungsprogramm zu folgen. Flotte internationale Lieder, aber auch Klassisches gab es von den beiden Flöten-AGs unter Leitung von Gabi Schindler. Hervorragend kam der fetzige afrikanische Tanz der Tanz-AG unter Leitung von Rektorin Michaela Bergmann an. Für eine Überraschung sorgte die Lehrertanzgruppe, die eine anspruchsvolle Choreographie zu "Hey Big Spender" einstudiert hatte.Rührende Momente gab es bei der Verabschiedung von Thea Klose durch Rektorin Bergmann. Klose sei nach ihrem Studium 1975 als Anwärterin der damaligen Volksschule Schnaittenbach zugeteilt worden, legte 1980 ihre zweite Lehramtsprüfung hier ab und sei danach bis Ende Juni 2017 an der jetzigen Grund- und Mittelschule tätig gewesen, erinnerte die Rektorin und betonte: "Thea Klose war nie an einer anderen Schule."Von 1995 bis 2012 fungierte Klose, laut Bergmann zusätzlich als Fachberaterin für den Bereich Sport im Landkreis. Ihr Arbeitsschwerpunkt sei der Tanz gewesen. Bürgermeister Sepp Reindl sprach Klose Dank und Anerkennung für außergewöhnlichen Einsatz auszusprechen.