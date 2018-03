Schach eilt - ganz anders als in anderen Ländern - der Ruf eines elitären und verstaubten Spiels voraus. Weit gefehlt, sagen Schüler, die es wissen müssen.

Mit dem angekündigten Besuch der Schachspieler der Weidener Hans-Scholl-Realschule entstand die Idee, dieses Treffen als eine Schulschach-Nacht zu gestalten. Die Nordoberpfälzer Realschule bietet, wie auch die Amberger, Schach als Profilfach an. Das bedeutet, dass in der fünften Jahrgangsstufe vormittags innerhalb des Unterrichts, ab der sechsten Klasse als Wahlfach Schach auf dem Stundenplan stehen kann, heißt es in einer Pressemitteilung.Die zwölf Weidner Schüler reisten mit ihrem Betreuer, dem Lehrer und oberpfälzischen Schulschach-Referenten Johannes Paar, bereits am Vormittag mit dem Zug an. Geplant war in erster Linie ein gemeinsames Turnier mit den Schulschach-Gruppen des Max-Reger- (MRG) sowie Erasmus-Gymnasiums (EG) und der Dr.-Johanna-Decker-Schulen. Gespielt wurde in den Gruppen "Youngsters" und "Oldies". Ging es auch nicht um offizielle Titel, so wurde dennoch mit vollem Eifer gekämpft.In der Gruppe der "Oldies" (9./10. Klasse) gewann Sebastian Piehler vom EG alle Partien. Besonders erfreut war der Schulschach-Leiter und Konrektor Andreas Rupprecht der Amberger Realschule über das Abschneiden seiner Schützlinge, die mit Luis Pirzer (6b) und Leonard Pundor (6b) zwei Sieger mit voller Punktzahl stellte. Auf dem dritten Platz landete mit Lena Geitner (6e) ungeschlagen ebenfalls eine Schülerin der Realschule, die den 35 Jungs bei den "Youngstern" deutlich zeigte, dass Schach kein reiner Männersport ist.Nach einer längeren Mittagspause begann dann die eigentliche Schulschach-Nacht der Sechstklässler aus der Profilgruppe zusammen mit den Weidner Gästen bei einem Tandemturnier. Hier treten immer zwei Spieler zusammen an zwei Brettern an und geben die geschlagenen Figuren ihrem Partner, der diese dann bei sich am Brett einsetzen kann. Damit sind Spaß und Action garantiert. Vor dem Abendessen tobten sich die Schüler in der Turnhalle bei Völkerball aus, wonach die bestellten Pizzas noch besser schmeckten.Den Abend konnte dann jeder auslaufen lassen, wie er Lust hatte. Erlaubt war alles von Playstation, Musikhören, Videos in der Schulaula und natürlich auch wieder Schachspielen, diesmal in der Variante Atomschach, bei der eine geschlagene Figur auch alle Figuren in allen berührenden Feldern entfernt. Irgendwann legten sich die Kinder und auch die Betreuer Andreas Rupprecht und Johannes Paar erschöpft in die Klassenzimmer auf die Isomatten und in die Schlafsäcke zum verdienten Erholungsschlaf. Mit einem gemeinsamen Frühstück in der Schulküche endete dann die Amberger Schulschach-Nacht der Schönwerth-Realschule. Man verabschiedete sich von den Weidner Gästen und sofort wurden Rufe laut, wann diese Aktion wiederholt werden kann. Weitere Eindrücke von diesem Schach-Event sind auch auf der Homepage der Schönwerth-Realschule.Im Unterrichtsjahr 2018/2019 ist für die neuen Schüler in der 5. Jahrgangsstufe wieder das Profilfach Schach wählbar. Bei einer ausreichenden Anmeldezahl wird dann eine weitere Profilgruppe Schach gebildet. Konrektor Andreas Rupprecht hofft auf das Zustandekommen, denn schließlich wartet schon der Gegenbesuch in Weiden.___Weitere Informationen: