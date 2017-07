Schweinepest in Tschechien festgestellt

Amberg-Sulzbach. Bei einem Wildschwein wurde in Tschechien, rund 250 Kilometer südöstlich von Prag, die Afrikanische Schweinepest (ASP) festgestellt. Das Veterinäramt am Landratsamt Amberg-Sulzbach bittet deshalb Landwirte, Jäger, Viehhändler und Transporteure, bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um das Risiko einer Einschleppung in unsere Schweinebestände zu verhindern. Eine gesundheitliche Gefährdung des Menschen ist nicht gegeben, teilt die Behörde mit.

Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich um eine hochansteckende, in der Regel tödlich verlaufende, mit inneren Blutungen einhergehende Erkrankung der Haus- und Wildschweine, für die alle Altersgruppen empfänglich sind. Das ASP-Virus ist in allen Körperflüssigkeiten und Geweben infizierter Tiere nachweisbar und weist eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen auf. Um einer ASP-Infektion vorzubeugen, gibt es weder Impfstoffe oder Arzneimittel noch eine Behandlungsmöglichkeit. Im Fall infizierter Hausschweinebestände müssen diese getötet werden. Daher ist es wichtig, dass eine Seucheneinschleppung in unsere Hausschweinebestände vermieden wird.Das Veterinäramt Amberg-Sulzbach rät: Hygieneregeln beim Betreten der Ställe und Futterlagerung sind konsequent zu beachten und einzuhalten. Tierbestände sollten von Fremden möglichst nicht betreten werden. Jäger sind aufgerufen, keine Schlacht- und Speiseabfälle auf Luderplätzen oder Kirrungen auszubringen und auffällige Wildschweine dem Veterinäramt zu melden.Bei der Wildschweinjagd ist Hygiene hinsichtlich des Aufbruchmaterials wichtig. Bei Jagdaufenthalten im Ausland ist Vorsicht geboten, da eine Verschleppung der Schweinepest auch über Jagdtrophäen, Kleidungsstücke oder Schwarzwildprodukte denkbar ist. Für weitere Auskünfte steht das Veterinäramt unter Telefon 09621/39-663 zur Verfügung.