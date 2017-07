Angesichts der sommerlichen Temperaturen begrüßte Oberin Brigitte Wedemeyer beim Schwesternfest die Gäste im Wallmenich-Haus in der "gemischten Sauna". Und in der gab es richtig viel zu feiern: Neuaufnahmen und Ehrungen standen auf der Tagesordnung.

Ehrungen 10 Jahre



Romina Binner, Roswitha Böhm, Sandra Boes, Burcu Deveci, Angelika Dirrigl, Vanessa Dorn, Ramona Elefant, Sieglinde Fichtl, Anke Fiedler, Jennifer Grund, Anna Jobst, Nina Hahn-Anders, Marina Huwa-Kempf, Doris Knight, Carina Kohler, Julia Kugler, Angela Kussinger, Anna Kutzer, Bonnie Matzke, Cora Moore, Tatjana Pavlov, Kerstin Piehler, Stefanie Pöppel, Ramona Schoierer, Christina Plößl, Monika Seegerer, Marina Siebert, Christine Summer, Katharina Weber, Ina Zimmermann.



25 Jahre



Karin Burger, Gabriella Butz, Barbara Daller, Claudia Dorn, Tanja Gebhard, Christine Götz, Stephanie Hölper, Sandra Jana, Nicole Koller, Gudrun Kosel, Bettina Melchner, Marion Neller und Claudia Windisch-Haar.



40 Jahre



Barbara Aumer, Rita Bauer, Johanna Ehbauer, Jutta Reimann, Anna Rupprecht, Irene Scheibel, Christine Seidel, Rita Wendler und Theresia Wiesnet.



50 Jahre



Christa Adunka-Wischer (Klinikum St. Marien Amberg) und Maria Weber (Sana-Klinikum Hof).



60 Jahre



Irene Popp (Altdorf).



Verabschiedungen



Ruhestand



Sigrid Jasinsky, Maria Breitkopf, Evi Schwager, Luise Seidler, Gabriele Bogner, Christel Passon und Anna Rupprecht, Inge Nösner und Inge Grundler.

Amberg. (zig) Zunächst wurden bei dem Treffen 42 Mitglieder in die Schwesternschaft aufgenommen. Unter der Aufsicht von Oberin Wedemeyer wurden die Kandidatinnen von Margret Hirsch aufgerufen, und Julia Hupfer sprach stellvertretend für die Neuen das Gelöbnis. Für die Geehrten, die seit 10, 25, 40 und 50 Jahre Mitglied sind, gab es jeweils Ehrennadel, Urkunde und Geschenk. Wedemeyer sagte: "Sie haben sich mutig und erfolgreich den Herausforderungen in ihren Berufsjahren gestellt und neben Fachlichkeit und Sozialkompetenz auch berufliche Handlungsfähigkeit entwickelt."Die Oberin verwies bei den Kandidatinnen, die bereits seit Jahrzehnten ihren Dienst absolvieren, auch auf die gravierenden Veränderungen und Neuerungen im deutschen Gesundheitssystem mit kurzer Verweildauer in den Kliniken, dem Abbau der Pflegestellen und dem spürbaren Personalmangel. Neben Wedemeyer gratulierten die jeweiligen Chefinnen aus den einzelnen Abteilungen und Einsatzorten. Auf ein halbes Jahrhundert bei der Schwesternschaft bringt es unter anderem Christa Adunka-Wischer, die zuletzt im Klinikum St. Marien im OP und in der Zentralsterilisation eingesetzt wurde. Stattliche 60 Jahre ist Irene Popp dabei. Sie arbeitet im Altdorfer Krankenhaus. Besondere Ehre wurde den Vorstandsmitgliedern in der Schwesternschaft zuteil: Jürgen Konrad (10 Jahre, Jurist), Heinz Mestermann (15 Jahre, Schatzmeister) und Wilhelm Wild (15 Jahre).Nach dem von Franz Badura vorgetragenen Stück "Time to say Goodbye" standen die Verabschiedungen in den Ruhestand an. Betroffen sind insgesamt sechs Schwestern, die bis zu über 30 Jahre entweder im Klinikum St. Marien oder im Sulzbach-Rosenberger St.-Anna-Krankenhaus tätig waren. Anna Rupprecht, zuletzt im Krankenhaus Altdorf, hatte an diesem Nachmittag die Ehre, sowohl für 40 Jahre Zugehörigkeit geehrt als auch in den Ruhestand verabschiedet zu werden.In den Genuss einer besonderen Verabschiedung kamen Oberschwester a. D. Inge Nösner und Inge Grundler. Nösner war insgesamt 46 Berufsjahre in der Schwesternschaft aktiv. Seit Februar 1984 war sie Pflegedienstleiterin in Sulzbach-Rosenberg und seit September 2011 auch in der St.-Johannes-Klinik Auerbach, also insgesamt 33 Dienstjahre. Dem Vorstand der Schwesternschaft gehörte sie 31 Jahre an. Die Laudatio hielt mit Klinikumsvorstand Manfred Wendl ein langjähriger Weggefährte und inzwischen persönlicher Freund.Grundler war fast 28 Jahre bei die Schwesternschaft vom Bayerischen Roten Kreuz, darunter seit Januar 2005 Verwaltungsleiterin und auch stellvertretende Geschäftsführerin. Die Laudatio auf sie hielt Heinz Mestermann. Das Schwesternfest endete mit einem gemütlichen Beisammensein und einem reichhaltigem Büfett im Garten des Wallmenich-Hauses. Für die musikalische Umrahmung sorgten Franz Badura an der Trompete und Bernhard Müllers am Klavier.