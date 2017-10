Stürmisch und regnerisch ist es in der Nacht auf Freitag in der Region gewesen: Sturmtief "Xavier" fegte durch das Amberg-Sulzbacher Land. Doch anders als in Norddeutschland, wo teilweise der komplette Bahnverkehr zum Erliegen kam, hinterließen Xaviers Böen hier kaum Schaden.

Die Integrierte Leitstelle in Amberg spricht von sechs umgestürzten Bäumen am Donnerstagabend. Sie landeten auf Straßen. Ansonsten erklärte ein Sprecher, dass es "keine außergewöhnliche Nacht" war. Auch bei der Polizei in Amberg hieß es: "Alles blieb unproblematisch." Lediglich ein Bauzaun soll gegen 18.30 Uhr in der Hans-Sachs-Straße umgewirbelt worden sein. Als eine Streife dorthin fuhr, fand sie allerdings keinen umgestürzten Zaun.