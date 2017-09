Sechs Wochen lang Bauarbeiten in der Mühlgasse

Wer den Weg in die Stadt über die Mühlgasse nimmt, muss in den nächsten fünf bis sechs Wochen mit kleinen Einschränkungen rechen. Auf der linken Seite (in Fahrtrichtung stadteinwärts) werden fünf zusätzliche Parkplätze angelegt. Sie entstehen als Ersatz für Parkmöglichkeiten, die durch den Ausbau des Außenbereichs der L'Osteria verloren gegangen sind.

"Mit größeren Sperrungen ist nicht zu rechnen", erläuterte die Pressesprecherin der Stadt Amberg, Susanne Schwab, auf AZ-Nachfrage. nach ihrer Auskunft wird es lediglich bei einer einseitigen Straßenverengung bleiben.Da die Straße nicht breit genug ist, wird der Bürgersteig auf dieser Seite versetzt. Dazu wird der Grünstreifen entlang der Mauer am Parkplatz der Amberger Zeitung zum neuen Bürgersteig umgebaut, der alte weggerissen. So wie bereits gegenüber sollen Längsparkplätze entstehen. Für die Kosten des Parkplatzbaus kommt der Investor der L'Osteria auf.