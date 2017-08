"Sie wollte an ihrem Geburtstag heiraten, und ich mach doch alles, was sie will", witzelt Hans Knie. "So vergisst er den Hochzeitstag nie und Geschenke bekomme ich auch immer", entgegnet seine Elfriede. Das glückliche Ehepaar Knie aus Amberg feiert nach 60 Jahren Diamantene Hochzeit - und die fällt damit auf Elfriedes 83. Geburtstag.



Von Carolin Maul



Elfriede und Hans Knie sind beide 1934 in Nürnberg geboren. Dort gingen sie auf die gleiche Schule und wohnten nicht weit voneinander entfernt. Seit 1952 sind sie ein Paar. "Irgendwann dachten wir, wir könnten doch auch heiraten", erzählt Hans grinsend. Am 9. August 1957 war es so weit: Nach der Trauung feierten sie bei sich Zuhause im Garten. An diesen Tag erinnern sich die beiden besonders gerne. "Wir hatten so schönes Wetter. Es war sehr heiß. Wir dachten schon, wir müssen im Keller feiern", blickt Elfriede lachend zurück. Das Paar bekam eine Tochter und kann sich mittlerweile über den Familienzuwachs von zwei Enkeln und eine Urenkelin freuen.Hans Knie arbeitete 43 Jahre bei der Firma Siemens. Elfriede ist gelernte Damenschneiderin, blieb aber Zuhause, um die gemeinsame Tochter aufzuziehen. Hans sollte nach Berlin versetzt werden, aber er sagte nicht zu. So bekam er 1979 die Möglichkeit, nach Amberg zu gehen. Bevor sich das Paar hier ein Haus baute, wohnten sie in einer Mietwohnung, nahe ihres jetzigen Heims."Nach der schlimmen Zeit während des Kriegs, haben wir die anschließende gemeinsame Zeit sehr genossen", erzählt Hans. Sie sind sehr gerne mit der Familie in den Urlaub gefahren. Um sich fit zu halten, waren beide regelmäßig mit dem Rad unterwegs und lesen bis heute sehr viel. "Wir haben immer alles gemeinsam gemacht", gibt Elfriede als Tipp, für eine gelingende Ehe. "Man sollte auch bald heiraten. Wir waren frühreif mit 23 Jahren", fügt Hans hinzu. Am Ende zählt aber das Wichtigste: "Wir lieben uns", gesteht seine Frau. Und sie geht noch weiter: "Gegensätze gibt es bei uns nicht." Es sei wichtig, sich abzustimmen und gegenseitig Zugeständnisse zu machen. "Dann funktioniert es." Außerdem sei es bedeutsam, zufrieden zu sein. "Ehrlichkeit, Treue und Zuverlässigkeit sind die Eigenschaften, die wir sehr aneinander schätzen."Das Ehepaar lebt gemeinsam mit seiner Tochter in einem Haus in der Müntzerstraße. Sich gegenseitig zu unterstützen, steht für sie immer an oberster Stelle. "Auch das glückliche Zusammenleben mit der Familie, stärkt die Ehe", stellt das Paar fest.