Seit zehn Jahren gehen Sieglinde Spiegelhauer und Christine Tigges für die Amberger Sicherheitswacht gemeinsam auf Streife und tragen durch ihr ehrenamtliches Engagement dazu bei, dass es auf den Straßen der Stadt sicher ist.

Zu diesem besonderen Anlass überreichte der Leiter der Polizeiinspektion Amberg, Polizeidirektor Robert Hausmann, den beiden Jubilarinnen Urkunden für ihre zehnjährige Tätigkeit bei der Sicherheitswacht im Stadtgebiet. "Jede Urkunde trägt im Original die Unterschrift des Bayerischen Innenministers Joachim Hermann, was die besondere Wertschätzung und Dank für ihre Tätigkeit unterstreicht", erwähnte Polizeidirektor Hausmann anerkennend.Sicherheitswacht bedeutet laut Hausmann: "Bürger tragen Sorge und Verantwortung für die innere Sicherheit und Ordnung in ihrer Stadt." Dies sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch auf die Mitwirkung und das Engagement der Bürger angewiesen sei. Hausmann wörtlich: "Damit sich unsere Bürger jederzeit sicher fühlen, unterstützen die Angehörigen der Sicherheitswacht die Polizei in Amberg und tragen zur Verbesserung der Sicherheitslage bei." Die Angehörigen der ehrenamtlichen Gruppe seien Vorbild für jeden einzelnen Bürger.