Sekt für Party im Rucksack - An der Ladenkasse erwischt

Ein 13-jähriger und sein 14-jähriger Kumpel wollten sich für eine Party entsprechend ausrüsten und gingen Montagnachmittag in einen Verbrauchermarkt in Amberg. Dort fiel ihr Augenmerk auf eine Flasche Sekt, die sie kurzerhand in einen Rucksack steckten.

An der Kasse wollte der 14-jährige einen Energiedrink zahlen und musste völlig unerwartet seinen Rucksack öffnen. "Da kam die Sektflasche zum Vorschein und der Weg führte die beiden Freunde nun nicht mehr auf die Party, sondern ins Büro des Geschäftsstellenleiters", berichtet Polizeisprecher Achim Kuchenbecker.Die Polizei übergab den strafunmündigen 13-jährigen seinen Eltern, sein 14-jähriger Freund, gegen den von Amtswegen eine Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet worden ist, wurde ebenfalls seinen Eltern übergeben.