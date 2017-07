Drei Frauen im Alter zwischen 64 und 78 erhielten am Dienstag ab 22 Uhr betrügerische Telefonanrufe, bei denen im Display 09621/110 angezeigt wurde. Sie ließen sich aber nicht reinlegen und reagierten genau richtig.

Der männliche Anrufer gab sich in allen drei Fällen als Polizeibeamter aus und teilte mit, man habe Einbrecher festgenommen, bei denen man Aufzeichnungen mit dem Namen der Angerufenen und deren zu Hause verwahrtem Geld und Schmuck gefunden habe. Als die Frauen nicht darauf eingingen, sondern ankündigten, mit der Polizei zu telefonieren, waren sie den Anrufer los. Es stellte sich schnell heraus, dass nicht die Polizei angerufen hatte. Vielmehr handelt es sich dabei um eine bekannte Masche, mit der - zuletzt in Weiden und Regensburg (hier mit Erfolg) - Senioren dazu bewegt werden sollen, Geld und Wertgegenstände an angebliche Polizisten herauszugeben.Die Polizei betont in einer Pressemitteilung, dass sie niemals mit der Rufnummer "110" anruft. Das seien immer manipulierte Nummern. Die Kripo Amberg gibt Verhaltenstipps für solche Fälle auf der Internetseite www.polizei-beratung.de. Da die Täter vorzugsweise Senioren einzuschüchtern versuchen, bittet die Kripo deren Verwandte und Bekannte, diese eigens darauf hinzuweisen.