So groß sie ist, so ruhig und ausgeglichen ist sie auch: Seppi, die Dogge der Familie Prechtl-Seitz. Am Internationalen Tag der Freundschaft ist es auch mal an der Zeit, sich mit dem besten Freund des Menschen zu befassen - dem Hund. In diesem Fall einem besonders großen.

Angst nur vor Ponys

Auf Seppi ist Verlass

Das Porträt der Dogge ist Blickfang des Wohnzimmers. Ihr Bett ist fast so lang, wie die Küchenzeile. Sie ist neugierig und eine Verschmuste, aber für ihr hohes Alter noch richtig verspielt und viel zu lebhaft. Vor sieben Jahren wurde Seppi, so heißt der Hund, als Welpe zum besten Freund der Familie. "Seppi hat seine Rassebeschreibung nie gelesen", lacht sein Frauchen Silvia Prechtl-Seitz. Laut dem kynologischen Dachverband FCI ist die Dogge dem Adel verpflichtet und gilt als ruhig und ausgeglichen.Der Hund bringt 74 Kilogramm auf die Waage und hat eine Schulterhöhe von 86 Zentimetern. Monatlich kostet er seiner Familie etwa 200 Euro. Täglich stehen ein Kilogramm Fleisch und zwei Päckchen Reis auf dem Speiseplan und er braucht mindestens eine Stunde Auslauf im Freien. "Jagdtrieb hat er keinen, aber dafür Angst vor Ponys." Sein Geschirr blieb einmal an einem elektrischen Weidezaun hängen, dabei hatte er das Kleinpferd im Blickfeld. Dadurch assoziiert der Rüde Ponys mit Schmerzen.Ein Stadtbummel mit Seppi ist undenkbar. "Er ist das meistfotografierte Familienmitglied", erzählt die Ambergerin. Wie um eine Prominenz scharten sich Touristen bei einem Ausflug in Kiel und starteten ein Blitzlichtgewitter. "Wir kamen einfach nicht weiter. Alle paar Hundert Meter wurden wir belagert." Seitdem verbringt die Familie ihren Urlaub nur noch auf einsamen Berghütten. "Aber mit Zaun", betont Silvia schmunzelnd. Als Jugendlicher habe er wie der bekannte tasmanische Teufel aus der Zeichentrickserie gewütet. Die Holzbalken in den Wohnräumen hat die Familientherapeutin damals mit Kernseife eingeschmiert. Das soll Hunde davon abhalten, alles anzuknabbern. Nicht Seppi. "Er hat es einfach abgeschleckt und weitergemacht." Und, als ob er lesen könnte, hat er aus einem Regal das Buch "Umgang mit schwierigen Menschen" gezogen und kriegerisch in kleine Papierschnipsel verwandelt."Er ist einfach zu ungestüm." Trotz des menschenbezogenen Charakters ist die Dogge weniger unterwürfig, als die meisten anderen Rassen. Auch das Musizieren auf der Klarinette erweist sich in Gegenwart der kalten Schnauze als schwierig. Bei der chromatischen Tonleiter heult Seppi lauthals mit. Ob aus Lust an der Freude oder weil es dem Vierbeiner nicht gefällt, habe er der Familie noch nicht verraten. Viele kleine und große Opfer müssen gebracht werden, um zu verhindern, dass der Vierbeiner ein Hundeleben führen muss. Wenn auch eine große Portion Humor von Nöten ist. Hunde sind wissenschaftlich als Trostspender und Stressbefreier anerkannt. Sie helfen, Einsamkeit zu überwinden und Kontakte zu knüpfen. Sie steigern das Selbstbewusstsein und verringern den Cholesterinspiegel. Eigenschaften, die nicht jedem menschlichen Kameraden zuzuschreiben sind. "Der Seppi ist immer gleich - darauf ist Verlass." Seine Treue und Liebe seien in Stein gemeißelt. Menschen haben auch mal schlechte Laune - wie die pubertierenden Kinder der Ambergerin. "Aber der Seppi wird von allen immer als erster begrüßt." Und die Dogge grüßt auf vier Pfoten schwanzwedelnd zurück. Niemand vermisst seine Freunde so sehr wie ein Hund.___Weitere Beiträge zum Tag der Freundschaft im Internet: www.onetz.de