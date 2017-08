Amberg ist schön. Doch wie schaut die Vilsstadt einige Meter unter der Erde aus? In unserer Serie "Amberg von unten" wollen wir unseren Lesern versteckte Orte zeigen. Heute: das ehemalige Lochgefängnis unter dem Rathaus.

Miserable Zustände

Wissen aus Ratsbücher

Sechs Stufen muss Hans-Georg Schrüfer nach unten steigen, damit er tief ins Mittelalter gelangt. Wenn der Leiter der Stabsstelle für zentrale Dienste Amberg und Gästeführer, die schwere Holztür zum ehemaligen Lochgefängnis unterhalb des Rathauses öffnet, quietscht es gewaltig. Es ist dunkel und kühl.Im Mittelalter wurden hier die Bewohner Ambergs bestraft, wenn sie zum Beispiel "Unfug trieben" oder jemanden beleidigten. Die Folgen waren schwerwiegend - unter anderem gab es dafür zwei beziehungsweise drei Tage im Loch. Mit 670 Jahren ist das Lochgefängnis der älteste Bauabschnitt des Rathauses. "Damals hatten die Stadträte die sogenannte Niedere Gerichtsbarkeit", erklärt Schrüfer. Das heißt, sie befassten sich in der Regel mit geringeren Delikten des Alltags. "Geköpft wurde hier keiner", stellt der Gästeführer klar. Maximal eine Woche lang saßen hier die Straftäter ein.Der Aufenthalt im Loch war kein Zuckerschlecken: "Man geht davon aus, dass die Männer an Ringen gekettet wurden und auf einer Stein- oder Holzbank saßen. Die hygienischen Verhältnisse dürften miserabel gewesen sein, die Lichtverhältnisse bescheiden. Auf engsten Raum saßen hier die Menschen zusammen." Etwas Helligkeit dürfte wohl nur durch die Gitterstäbe gedrungen sein, die sich vor einer Luke an der Treppe befinden. Im Übrigen hatten die Familienangehörigen dafür zu sorgen, dass der Sünder im Loch nicht verhungert. Denn eine Versorgung, so wie man sie heute aus Gefängnissen kennt, gab es nicht. "Ein sogenannter Bartknecht hat sich um die Einrichtung gekümmert. Wobei das Kümmern sehr optimistisch klingt", sagt Schrüfer.Männer hatten übrigens Glück, sagt Schrüfer. Sie durften ihre Strafe in einem Lochgefängnis wie hier in Amberg absitzen. "Frauen, die etwas angestellt haben, wurde meistens gleich aus der Stadt verjagt."Die Kenntnisse über die Verwendung des Lochgefängnisses stammen aus Ratsbüchern. "Daher wissen wir auch, welche Strafe jemand für eine Beleidigung bekommen hat", sagt Schrüfer. Im Mittelalter gab es wohl auch andere Gefängnisse wie das unter dem Rathaus. Zum Beispiel im Nabburger Tor. "Oft wurden die Menschen auch in Stadttoren eingesperrt, weil dort eh Wachleute postiert waren. Das Wort ,Lochgefängnis' stammt von ,einlochen' im Stadttor", erklärt Schrüfer. In der Decke des Tores war ein Loch, in das der Kriminelle sprichwörtlich eingelocht wurde. Nach dem Absitzen der Strafe kam er wieder aus dem Loch heraus.Ob damals auch jemand wegen der fürchterlichen Zustände gestorben ist, kann Schrüfer nicht beantworten. "Davon ist nichts erwähnt in den Büchern." Auch nicht, ob es eine Folterkammer wie in den Nürnberger Lochgefängnissen gab.Heute würde sich ein Delinquent in dem ehemaligen Lochgefängnis unter dem Rathaus sicherlich wohler fühlen. Die Stadtverwaltung bewahrt hier kistenweise den Wein auf, den sie für Empfänge und besondere städtische Anlässe lagert. "Hier herrschen immer gleichbleibende kühle Temperaturen. Das hat sich über die Jahre gut bewährt."