Vor 100 Jahren wurde der Club gegründet. Inzwischen ist er in 208 Ländern der Erde vertreten. Seine 1,41 Millionen Mitglieder handeln nach dem Motto "We serve - wir dienen". Die Lions sind auch in Amberg aktiv. Seit exakt 55 Jahren.

Türchen öffnen Ein Erfolgsprojekt ist längst der Adventskalender des Lions-Clubs geworden. Dessen Verkauf ist einer der Activities der Mitglieder, mit der sie Geld einnehmen, um soziale Projekte wie "Endlich gecheckt - Lernen im Amberger Modell", zu unterstützen. Den Adventskalender gibt es noch bis Ende November in diversen Geschäften in der Stadt zu kaufen. Lions-Mitglieder stehen zudem am Samstag, 25. November, auf der Krambrücke, um Exemplare an den Mann oder die Frau zu bringen. Jeder der mit Schokolade gefüllten Kalender hat eine Identifikationsnummer - mit etwas Glück können ihre Besitzer etwas gewinnen: ein Wellness-Wochenende für zwei Personen, einen Großbild-Fernseher, Tablets und viele Gutscheine. Der Kalender, dessen Motiv (winterliche Schiffgasse mit Blick auf die Martinskirche) ein Bild der Ammerthaler Malerin Wilhelmine Müller ziert, wurde in einer Auflage von 3500 Stück realisiert. Ein Exemplar kostet 7,50 Euro. (san)

1917, also mitten im Ersten Weltkrieg, gründete Melvin Jones in Oak Brook im US-Bundesstaat Illinois den Lions-Club, der bis heute dort seinen Sitz hat. Allerdings lehnte er seine Organisation nicht an die britischen Herrenclubs an, sondern hatte sich zum Ziel gesetzt, bedürftige Menschen zu unterstützen. "Das ist das, was Lions immer trägt, und zwar weltweit", sagt Lions-Mitglied Hans-Christian Witthauer. Nur drei Jahre später erfolgte die Gründung des ersten Lions-Clubs außerhalb der USA. Seit 1951 gibt es Ableger davon auch in Deutschland.Bis 1987 waren Lions-Clubs Männern vorbehalten, jetzt ist es den einzelnen Organisationen freigestellt, wie sie es halten wollen: weiterhin nur mit Männern, wie es die Amberger tun, oder mit Frauen. "Regensburg hat mit dem Club Therese von Bayern einen eigenen Damenclub", informiert Ambergs Lions-Präsident Florian Göldner. Weltweit gibt es inzwischen 47 195 Clubs in 208 Ländern mit 1,41 Millionen Mitgliedern. Mit den Leos hat Lions eine eigene Jugendorganisation, die es in 143 Ländern auf 6846 Clubs mit 171 150 Mitgliedern bringt.Viele der Grundideen sind in den vergangenen 100 Jahren gleich geblieben. Zum Beispiel diese: Kein Beruf soll zweimal im Club vertreten sein. So sollte von Anfang an verhindert werden, dass sich Lions beispielsweise zu reinen Standesvertretungen für Anwälte, Ärzte oder Geschäftsleute entwickelt. Kennt ein Mitglied jemanden, der seiner Ansicht nach gut zu der helfenden Gemeinschaft passen würde, spricht er diesen auf ein Engagement bei dem Zusammenschluss an.Der Aspirant stellt sich dann bei einem Club-Meeting vor, wobei jedes Mitglied ein Vetorecht hat, dies aber fundiert begründen muss. "Entscheidend ist die Frage, ob derjenige von seiner Persönlichkeit zu den Lions passt und ob er bereit ist, sich im Club einzubringen und natürlich auch Aufgaben zu übernehmen", erklärt Witthauer. Lions Amberg hat derzeit 48 Mitglieder, berichtet Hubert Sperber, Präsident des Lions-Hilfswerks. "Es ist schon so, dass man nicht nur darauf schaut, dass man wächst", erläutert Florian Göldner, denn: "Neue Mitglieder müssen schließlich integriert werden."Wichtig sei, dass jeder, der neu zum Lions-Club stoße, wisse, auf was er sich einlasse. "Einmal Lions, immer Lions", bringt es Witthauer auf den Punkt. Die drei Männer engagieren sich gerne im Service-Club. Ihre Motivation, sich den Lions anzuschließen, war ähnlich. "Helfen in der Gemeinschaft macht mehr Spaß, als irgendwohin anonym zu spenden", sagt Hubert Sperber. Er freut sich zudem, dass durch sein Engagement im Lions-Club neue Freundschaften entstanden sind.Ähnlich sieht es Hans-Christian Witthauer. "Man engagiert sich selbst sozial, man tut etwas, steht zum Beispiel bei Regen auf der Krambrücke, um den Adventskalender zu verkaufen." Genau das ist ein Ziel von Lions, wie es Florian Göldner formuliert: "Rausgehen und nicht im Verborgenen agieren."