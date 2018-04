Gut, dass die Enten hinter Glas sicher sind. Sonst wären sie leichte Beute für den Amberger Löwen. Unter dem Rathausbalkon haben die Round Tabler ihren "Entomaten" aufgestellt.

Für 4,50 oder 2,50 Euro können sich die Passanten am Marktplatz mit großen und kleinen Plastikentchen eindecken, um am Sonntag, 29. April, am Entenrennen in der Vils teilzunehmen. Wer weiß, vielleicht zückt der Löwe doch noch seinen Geldbeutel und legt sich eine Renn-Ente zu? Immerhin wärs für einen guten Zweck. Aber wahrscheinlich wäre ihm ein gut bestückter "Schuchomat" lieber...