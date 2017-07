Es ging zu wie in dem Truffaut-Film "Sie küssten und sie schlugen sich". Nur auf ungleich niedrigerem Niveau. Vor dem Amtsgericht wurde offenkundig: Ein in Amberg lebendes Paar ist dem Alkohol sehr zugetan und verprügelt sich im Rausch gegenseitig. Danach herrscht bald wieder Eintracht, werden Zärtlichkeiten ausgetauscht.

Plötzlich vergessen

Falsch ausgesagt

Amberg. (hwo) Richterin Sonja Tofolini mag eigentlich die leiseren Töne. Doch diesmal wurde sie laut. Das war der Juristin nicht zu verdenken. Sie wurde von Zeugen (Zitat der Staatsanwältin Jennifer Jäger) "angelogen, dass sich die Balken biegen" und musste auch noch laute und sehr empörte Zwischenrufe des Angeklagten unterbinden.Der Mann, 36 Jahre alt, wurde der zweifachen Körperverletzung an seiner Lebensgefährtin beschuldigt. Kategorisch wies er diese Vorwürfe von sich. "Nicht geschlagen und auch nicht getreten", ließ er vernehmen. Danach kamen zehn Zeugen. Mehrere von ihnen hatten beobachtet, wie der 36-Jährige seine Freundin im Juni letzten Jahres vor einem Lokal in der Innenstadt zu Boden warf und mit dem Fuß nach ihr trat.Drei Wochen später soll der Arbeiter erneut gewalttätig geworden sein. Diesmal in der gemeinsamen Wohnung, wo die 32-Jährige mutmaßlich zwei heftige Faustschläge ins Gesicht erhielt. Später schilderte sie den brutalen Übergriff auf der Polizeiwache. Vor der Richterin aber setzten nun plötzlich Gedächtnislücken ein. "Total betrunken", machte die Frau geltend und führte den Zustand völliger Erinnerungslosigkeit auch ins Feld, als es um die Fußattacke ihres Freundes vor dem Lokal in der Innenstadt ging. Fazit aus Sicht der Zeugin: Eher nichts passiert. Halt nur ein Streit. Wie üblich in dieser fast schon obskuren Gemeinschaft.Die Richterin verlor den Geduldsfaden. "Sie haben jetzt mehrfach falsch ausgesagt", ließ sie erkennen und befand sich damit im Meinungseinklang mit der Staatsanwältin. Als auch sie erfolglos versucht hatte, die Wahrheit zu erfahren, stellte Jennifer Jäger in Aussicht: "Sie werden von mir hören." Mit anderen Worten: Nun läuft ein Verfahren wegen Falschaussage an. Dabei hatte die Frau noch Glück. Denn während der Verhandlung war erwogen worden, sie sofort zu verhaften.Fest stand während der Beweisaufnahme: Wegen des Paars war die Polizei innerhalb kurzer Zeit sieben Mal ausgerückt, um Zwistigkeiten zu schlichten. Gewiss ist unterdessen auch: Allein an einem der jetzt zur Debatte stehenden Tatabende kamen Beamte nahezu ununterbrochen im Stundentakt zur Wohnung der Leute. Herausgestellt hat sich ferner: Wenn wieder einmal der Alkohol floss, wurden beide gewalttätig. Kurz danach aber herrschte Friede, wurden Zärtlichkeiten ausgetauscht.Der Prozess geht weiter. Denn eine Zeugin zog es vor, nicht zu erscheinen. Sie wird nun erneut vorgeladen und kann beim zweiten Verhandlungstag mit einem Ordnungsgeld rechnen.