Wenn erwachsene Menschen heftig lachend kleine Bälle durch den Saal werfen - dann müssen Drogen im Spiel sein. Oder etwas ganz anderes. Life Kinetik zum Beispiel, eine revolutionär anmutende Trainingsmethode für Körper und Geist.

Gehirn soll arbeiten

Fröhlich scheitern

Der Name Monika Karsch sagt nur Insidern etwas. Dabei gewann die 34-Jährige bei den Olympischen Spielen 2016 die Silbermedaille in der Disziplin Sportpistole. Am Mittwochabend war die 34-Jährige zu Gast an den Dr.-Johanna-Decker Schulen - allerdings nicht, um über ihren Erfolg zu sprechen, sondern über die Life Kinetik, die Art zu trainieren, von der sie glaubt, dass sie ein Grundstock für ihren Erfolg in Rio war.Life Kinetik, das klingt irgendwie esoterisch - und sehr amerikanisch. Beides falsch. Erfunden hat Life-Kinetik der Diplom-Sportlehrer Horst Lutz, ein gebürtiger Bayer, der schon immer extreme Herausforderungen gesucht hat: Er war Fußballtrainer auf Island und Jugendcoach beim TSV 1860 München. Seine Grundidee: Das menschliche Gehirn ist weitaus komplexer, als wir das bisher angenommen haben. Und es ist extrem lernfähig. Vor allem, wenn es Dopamin ausschüttet, bildet es neue Synapsen - und arbeitet.Oder wie es Monika Karsch sagt: "Das Gehirn muss sowieso die ganze Zeit untereinander kommunizieren." Also muss man es dabei unterstützen und vor allem fordern. Und was, so fragte die Silbermedaillengewinnerin, fordert das Gehirn am meisten? Wenn es immer etwas Neues dazu lernen muss. Und das ist laut Karsch das Prinzip von Life Kinetik: Man stellt das menschliche Gehirn ständig vor neue Herausforderungen - trotzig wie ein kleines Kind reagiert es mit der massenhaften Ausschüttung von Dopamin und extremer Aktivität. Folge davon: Es werden deutlich mehr Gehirnregionen genutzt, als gemeinhin üblich.Selbstverständlich bleibt es an diesem Abend nicht bei der grauen Theorie. Das zahlreiche Publikum, über das sich Schulleiter Günter Jehl sehr freut, darf sich zum Affen machen. Im positiven Sinne natürlich. Denn Spaß gehört sowieso zur Life Kinetik - und wenn man miteinander übereinander lacht, dann rauscht das Dopamin praktisch nur so durch das Gehirn. Also Bälle hochwerfen. In jeder Hand einen - und wieder auffangen. Geht noch so. Dann heißt es: Bälle hochwerfen, Arme überkreuzen, wieder auffangen - Bewegungskette nennt das die ausgebuffte Life Kinetikerin.Katastrophe nennt das der Teilnehmer, der ab da mehr Zeit damit verbringt, heruntergefallene Bälle aufzuheben, als sie hoch zu werfen. Keine Panik, sagt Monika Karsch, scheitern gehört zum Prinzip der Life Kinetik. Stupides Üben ist sogar der Tod der kreativen Dopaminproduktion. "Wir wechseln immer die Aufgabe, bevor wir in die Routine geraten", beruhigt sie ihr begeistertes Publikum, das unter den Stühlen des Gerhardinger-Saales nach den verlorenen Bällen sucht. "Denn wir wollen die Übung ja nicht können, wir wollen das Gehirn trainieren."Also weitermachen und fröhlich scheitern. Hauptsache das Dopamin fließt. Und davon auch noch profitieren. Doch alles Humbug, oder? Keineswegs. Das sagt nicht nur Monika Karsch, die der Ansicht ist, ihre Medaille zu einem Gutteil der Life Kinetik zu verdanken. Das sagt auch Jürgen Klopp, heute Trainer beim FC Liverpool, das sagt Matz Hummels, damals wie Klopp bei Borussia Dortmund, wo man intensiv auf diese moderne Trainingsmethode baut. Wie auch bei der TSG Hoffenheim, die ein eigenes Programm um Life Kinetik gebaut hat.Manuel Neuer tut es übrigens auch, Felix Neureuther wird gar eine Naturbegabung für Life Kinetik nachgesagt. Die Liste der Anwender und Botschafter ist lang. Die Besucher des Vortrags an den Decker-Schulen waren ebenfalls schier begeistert. Möglicherweise tun es also schon bald auch in Amberg und Umgebung ganz viele Leute. Denn Lernen durch Scheitern - das hat doch was ganz Besonderes.