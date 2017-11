Wie fühlt sich das an, wenn bei älteren Menschen die Hände beim Schreiben zittern, wenn das Gesichtsfeld beengt ist oder Apfelschälen und Treppensteigen schwer fallen? Das lässt sich simulieren, wie die Teilnehmer eines Ausbildungsseminars für Pflegehelfer am ISE-Sprach- und Berufsbildungszentrum nun erfuhren. Vertreter des Jobcenters und der Arbeitsagentur machten den Selbstversuch.

Es ist bereits der fünfte Kurs zur Ausbildung als Pflegehelfer, den die Arbeitsagentur Jobsuchenden anbietet. An der Finanzierung des neunmonatigen Lehrgangs beteiligt sich auch der Europäische Sozialfonds (ESF). 16 Frauen und fünf Männer, darunter ein Asylbewerber aus dem Irak, haben derzeit den Ehrgeiz, die Befähigung zum Altenpflegehelfer zu erwerben. "Ich möchte mich beim deutschen Volk bedanken, dass es mich aufgenommen hat", erklärte der junge Iraker dazu.Die Jobcenter-Leiterin Sonja Schleicher informierte sich zusammen mit ihrem Teamleiter Arbeitsvermittlung, Rainer Liermann, über einzelne Kursinhalte und den Einsatz eines sogenannten Alters-Simulationsanzugs als Lernmittel. Den stellte die Regierung der Oberpfalz erstmals dem Lehrgang für mehrere Tage kostenlos zur Verfügung. "So können sich unsere Kursteilnehmer in die Beschwerden des Alters hineinversetzen", erklärte Lehrgangsleiter Thomas Klein. Der Anzug macht erlebbar, welche altersbedingten physischen Einschränkungen Senioren die Bewältigung des Alltags schwer machen.Mit Strom betriebene, vibrierenden Handschuhe etwa vermitteln das Zittern (Tremor) der Hände von an Parkinson erkrankten Menschen. Das macht sich auch beim Schreiben bemerkbar. Schleicher versuchte, mit diesem Handicap unter großen Mühen einen Apfel zu schälen. Bandagen an Hand- und Kniegelenken lassen darüber hinaus erahnen, wie sich Gelenkversteifungen auswirken. Damit fällt beispielsweise auch das Treppensteigen schwer. Eine spezielle Brille verdeutlicht einer Testperson die Einschränkung des Sichtfelds zur Seite sowie nach oben und unten. Das getönte Brillenglas lässt parallel alles nur noch verschwommen wahrnehmen. Ohrenschützer schließlich dämpfen Umgebungsgeräusche, was die Wahrnehmung vor allem von Frauen- und Kinderstimmen einschränkt.Zum Abschluss ihres Besuchs ermunterte Schleicher die Kursteilnehmer zum Durchhalten bis zur Prüfung im April nächsten Jahres.