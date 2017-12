Sirenengeheul mitten in der Nacht

Sulzbach-Rosenberg. (blm) Kurz nach 22.30 Uhr heulten die Sirenen. Die neuen Rolltore schnellten nach oben und ein Großaufgebot der Rosenberger Feuerwehr machte sich unter Einsatz des Martinshorns und Blaulicht sofort auf den Weg. Der Grund: Die Polizei Sulzbach-Rosenberg meldete einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Franz-Fischer-Straße. Ob es Verletzte gibt oder wie hoch der Schaden ist, darüber ist zu diesem Zeitpunkt noch nichts bekannt.

Die Feuerwehrleute arbeiteten zügig und Hand in Hand. Schnell war das Feuer unter Kontrolle und Schlimmeres verhindert. Nach ersten Angaben der Polizei erlitt der Bewohner, ein 57-jähriger Mann, bei dem Brand zum Glück nur eine leichte Rauchvergiftung. Er wurde mit dem BRK-Rettungsdienst ins Sulzbach-Rosenberger St.-Anna-Krankenhaus gebracht. Die Wohnung wurde durch den Qualm stark in Mitleidenschaft gezogen. Erste Schätzungen lassen eine Schadenshöhe von mindestens 50 000 Euro vermuten. Brandursache könnte eine Verpuffung in einem Ölofen gewesen sein.