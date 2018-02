Auf der Bühne? Ausschließlich halbnackte und durchtrainierte Männer. Im Publikum? Kreischende Frauen. Die Show Sixx Paxx ist im Kongresszentrum und bildet einen deutlichen Kontrast zum üblichen Faschingsprogramm.

Schon bevor die Show mit einem Countdown beginnt, kocht das ACC am Donnerstagabend. Das zu 99,9 Prozent weibliche Publikum ist aufgeheizt. David Joachimstaler (alias Farell), der Gründer und Frontman von Sixx Paxx, schüttet mit seiner launigen Anmoderation noch Öl ins Feuer. "Wenn unsere Raubkatzen durch den Saal streichen, ist Anfassen ausdrücklich erlaubt." Und: "Ihr werdet alle feucht nach Hause gehen - mit Tränen in den Augen!"Zu sehen bekommen die Frauen aber nicht nur gestählte Männerkörper, sondern auch fetzige Choreographien und beeindruckende Artistik. Die Bühne wird zu einer perfekten Kulisse für die eher seltene Mischung aus Zirkus, Tanz und Striptease. Als Marc Terenzi "Uptown Funk" ins Mikrofon schmettert, ist die Menge nicht mehr auf den Sitzen zu halten. Immer wieder holen die Jungs Damen auf die Bühne, um mit ihnen ihre erotischen Spielchen zu treiben. Dabei muss man sich hin und wieder kurz von seinem Gefühl für guten Geschmack verabschieden.Ob im Outfit von Bauarbeitern, Rockern, Cowboys oder im Frack, jede Nummer läuft darauf hinaus, dass die Hüllen fallen und die Menge tobt. Einzig das "gute Stück" wird wahlweise mit einem Schwamm, Hut oder auch nur mit der Hand bedeckt.Die Live-Performance des ehemaligen Dschungelcampers Terenzi ist stimmlich und tänzerisch exzellent, besonders, wenn er angezogen eine gute Figur macht. Als die Akteure bei der Zugabe "It's raining men" Wasser aus Plastikflaschen in Schritthöhe verspritzen, gehen zumindest die Besucherinnen aus den ersten Reihen sicher nicht trocken nach Hause.