"Tote essen auch Nutella, nur nicht so viel" - wenn Kinder den Tod erklären, hat das Leben wieder Sinn. Der Hospizverein lädt zu diesem Thema Professorin Martina Plieth in das Drahthammer Schlössl ein, wo die Expertin über die Ergebnisse ihrer Forschungen berichtet.

Wenn die Oma nicht mehr aufwacht, dann ist das einfach tot. Töter bedeutet, dass jemand lange krank war und plattgemacht ist ein brutaler Mord Martina Plieth über die Sicht- und Ausdruckweisen von Kindern

Amberg. (dwi) "Alles, was ich heute erzähle, habe ich von Kindern gelernt." Mit diesem Satz begann die Theologin und Pädagogin von der Evangelischen Hochschule Nürnberg ihren Vortrag. Zwei Bücher zum Thema Tod hat Martina Plieth bereits geschrieben. "Tote essen auch Nutella" ist ein Trostbuch für Erwachsene von Kindern. Das Werk "Auch Tote sind nicht gern allein" besteht aus Kinderzeichnungen und Zitaten über das Sterben, den Tod und das Leben danach. Letzteres war auch Bestandteil ihres Vortrags in Amberg. Das Beängstigende wurde dabei amüsant.Als sich die Theologin für ihre Analysen fünf Jahre lang bundesweit in die dritten und vierten Klassen begab, fragte sie die Kinder, welche Themen denn wirklich interessieren. "Verliebung und Tod", schmunzelte Plieth, "denn das wird zu Hause in diesem Alter wohl kaum näher besprochen". Mädchen und Buben haben eine klare Vorstellung, was den Tod betrifft. Kulturelle oder soziale Unterschiede gebe es nicht. Nur wenn ein Kind selbst mit Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen konfrontiert wurde, konnte die Pädagogin Unterschiede feststellen. Farben und Symbole waren hier ausschlaggebend. Diese verrieten, ob das Kind alleine trauern muss oder ob es durch Familienangehörige mit einbezogen wird. "Jede Woche gehe ich mit Oma den Opa harken", erklärte ihr ein Bub, der eine lachende Sonne über einem Grabstein malte. Hier bekam der Junge die Verantwortung für die Grabpflege.Die zehnjährige Nina-Marie erklärte den Tod mit ihrem Bild "Weg des Lebens": "Der geht so quer durch die Landschaft. Um einen herum spritzen so Farben und man hüpft und singt und alles ist schön. Aber dann geht der Weg nicht mehr weiter und man geht in das Überallhaus und es macht schnipp und die Schere geht zu." Nina-Marie erklärte der Pädagogin, dass das Überallhaus ein Ort des Wartens ist. "Da wartet man bis es die Eltern miteinander tun, damit der Geist wieder einen Körper bekommt." Ganz klar: Ohne diesen Akt gibt es auch keine Babys. Die Theologin erklärte weiter, dass Mädchen und Buben in einem Kreislauf denken - wie bei den vier Jahreszeiten. Dass etwas wirklich einmal ein Ende findet, nehmen die meisten erst im Alter von 12 oder 13 Jahren wahr.Für Kinder gibt es sogar eine Steigerung: tot, töter und ganz platt. "Wenn die Oma nicht mehr aufwacht, dann ist das einfach tot. Töter bedeutet, dass jemand lange krank war und plattgemacht ist ein brutaler Mord," erklärte Plieth. Vor allem Buben haben ein eindeutiges Bild vor Augen. Der Tod selbst werde von ihnen männlich mit großem Geschlechtsteil dargestellt - stark und furchterregend. Sie interessierten sich für die Würmer unter der Erde und wie diese sich langsam durch den Sarg fressen bis sie zur Leiche kommen. "Wenn ich ihnen dann sage, dass Würmer in dieser Tiefe nicht mehr aktiv sind, bekomme ich oft enttäuschte Gesichter zu sehen." Mädchen hingegen sehen den Tod geschlechtsneutral und kümmern sich um das Ästhetische, wie zum Beispiel die Grabpflege oder ob es dem Verstorbenen im Sarg auf dem Weg zum Grab gut geht. Denn für Kinder bedeute der Tod nicht mehr als eine Einschränkung. Sinneswahrnehmungen wären noch vorhanden. Martina Plieth: "Man kann auch sprechen, aber nicht mehr so laut. Man kann auch fernsehen, aber nicht mehr so lange. Und Tote essen auch Nutella, nur nicht so viel."