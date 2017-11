Socialis for the Gambia: 120 Gäste spenden bei Benefiz-Abend

Bundesweit hat der in Relation kleine Verein Socialis for the Gambia rund 350 Mitglieder - Hauptsitz ist in Amberg. Der 14. Gambia-Abend war gespickt mit afrikanischem Essen, Trommeltakten und rührenden Bildern, die vom Erfolg der Macher erzählten.

Amberg. (dwi) Mit sechs Ehrenamtlichen hatte Vorsitzende Christine Weigl drei Tage vor der Veranstaltung angefangen, afrikanische Spezialitäten vorzubereiten und zu kochen: jeweils 15 Kilogramm Rindfleisch, Hähnchenfilets und Fisch. Benechin, Cassava und Erdnusssoße. Linsen-Hirse-Curry, Gemüse und Ananas-Mango-Chutney. Für 120 Gäste."Manchmal frage ich mich auch, warum ich das alles mache", sagte die Gebenbacherin. Aber wenn sie sieht, wie erfolgreich der Verein ist und was vor Ort in den vergangenen 18 Jahren verbessert wurde, ist das der Anstoß, weiter zu machen. "Sicherlich gibt es in Deutschland auch viele, die Hilfe benötigen", sagte Vorsitzende Karin Neumüller "aber, diejenigen, die helfen, haben grundsätzlich ein gutes Herz und stehen auch in unserem Land anderen bei."Thema des Abends war "Ein Licht für Gambia". Als Karin Neumüller die Bühne betrat, wurde es plötzlich dunkel - nur die Kerzen auf den Tischen strahlten einen kleinen Kegel um die Getränke. "Stellen Sie sich vor, es wären 40 Grad, gefühlte 50. Sie sitzen in einem stickigen Raum. Um Sie herum fallen Schneidermädchen reihenweise von ihren Stühlen. Es gibt nichts zu trinken. Und es ist dunkel. Stromausfall." Die Vorsitzende erzählte vom alltäglichen Leben in Gambia. Der größte Wunsch, den es dort momentan zu erfüllen gilt, wäre es, die Unabhängigkeit von der gambischen Regierung in Sachen Stromversorgung zu erreichen. Der Erlös des Abends wird für den Bau einer Photovoltaikanlage genutzt. Diese soll vorerst das Praktikantenhaus neben dem Skill-Center versorgen.Victoria Berthold aus Leipzig war über vier Monate als Praktikantin in der vom Verein errichteten Schule tätig. Dort werden über 600 Kinder unterrichtet und über 45 Jugendliche zu Schreinern und Schneiderinnen ausgebildet. "Anfangs: Kulturschock. Aber als es Zeit wurde, abzureisen, hat es mir fast das Herz gebrochen", erzählte die 20-Jährige. Nach ihrem Abitur wusste Victoria nichts mit sich anzufangen und entschied sich aufgrund von Erzählungen einer Freundin, nach Gambia zu gehen. Da dieses Praktikum nicht als soziales freiwilliges Jahr anerkannt ist, gibt es auch keine staatlichen Förderungen. Dennoch hat es der jungen Erwachsenen geholfen, ihren Weg zu finden: Sie wird im nächsten Jahr Grundschullehramt studieren.Vor sieben Jahren wurde das Praktikantenhaus fertiggestellt - und seitdem gibt es zahlreiche Bewerbungen junger Erwachsener, die das Projekt unterstützen wollen. Mehr Informationen zu Veranstaltungen und Projekten bietet die ausführliche Internetseite www.soc-gambia.de.