Der eine kam aus Lüneburg, der andere war in einem niedersächsischen Ort an der Elbe aufgebrochen. Weit angereist. Alles wegen einer Karussell-Gondel, 50 Euro Buße und der sehr ausführlichen Klärung einer Frage des menschlichen Anstands.

Berufssoldaten

Die Juni-Nacht, um die es geht, war lau. Das Bier auf der Amberger Pfingstdult schmeckte und die zur Erleichterung von Blasen aufgefahrenen Toiletten hatten längst geschlossen. Auch das Bierzelt war schon menschenleer, als sich draußen auf dem Festplatz eine Gruppe junger Männer versammelte. Alle mit kühlem Trunk bis zur Halskrause abgefüllt, aber nicht bereit, gegen 0.30 Uhr den Heimweg anzutreten.Die Burschen erklommen die Stufen zu einem Karussell, dessen fränkischer Besitzer eigentlich auch schon die bunten Lichter abgeschaltet hatte. Dann kam das, was jetzt als Sachbeschädigung in den Akten der Staatsanwaltschaft stand: Ein 22-Jähriger, Stabsunteroffizier von Beruf, öffnete ungeniert seine Hose und urinierte in eine der Fahrgeschäfts-Gondeln. "Eklig und widerlich", rügte Amtsrichterin Julia Taubmann dieses Verhalten. Sie tat es Silben-betont und mit Ausrufezeichen. Der Zecher von der Bundeswehr ("Drei Maß Bier werden es schon gewesen sein") bereute zutiefst. Dann kam der Karussellbetreiber, eigens herangefahren von einer Kirmes in Lüneburg, und schilderte, wie er mit einem Hochdruckreiniger die feuchte Hinterlassenschaft beseitigen musste. Für ihn eine Zumutung, wie er mit großem Verständnis durch die Richterin erzählte und sich dann auf den stundenlangen Rückweg machte.Nicht ohne dem Beschuldigten vorher ins Stammbuch zu schreiben: "Bub, das hättest du dir sparen können." Kam das nun einer Sachbeschädigung gleich? Wo doch letzten Endes kein Sachschaden entstanden war. Julia Taubmann verneinte diese juristische Frage. Sie ordnete die "Erleichterungsaktion" als Belästigung der Allgemeinheit ein, machte den Tatbestand folglich vom Vergehen zur Ordnungswidrigkeit und schickte denSoldaten mit 50 Euro Buße heim.