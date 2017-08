In den beiden Sommer-Sonderausstellungen im Luftmuseum wird es luftig und windig mit zwei Künstlern aus Bayern. Diesmal gibt es wieder eine Architektur-Ausstellung der besonderen Art in der gotischen Hauskapelle zu bestaunen.

Flashmob Im Vorfeld der Vernissage im Luftmuseum ist der dritte Federball-Flashmob auf dem Marktplatz. Schläger und Bälle sind mitzubringen. Los geht's am Samstag, 12. August, um 18 Uhr. Wie aus dem Nichts erscheinen Federballspieler, die zehn Minuten spielen und verschwinden.

Die Sonderausstellung im Erdgeschoss wurde gleich ausgeweitet auf den öffentlichen Raum - raus in den Luftkunstort. Die beiden neuen Ausstellungen werden am Samstag, 12. August, um 19.30 Uhr eröffnet. Den Titel "Windsbräute" trägt die Schau von Beate Oehmann aus Weilheim. Bereits bei der Luftnacht im vergangenen Jahr konnte man ihre farbkräftigen und ausdrucksstarken meterhohen Fahnen bewundern. Einige der Fahnen werden frei hängen (im Park zwischen Alleeparkhotel und Ziegeltor) sowie im Baumrondell bei der Forstverwaltung (Maxallee), im Luftmuseum zeigt Oehmann neben ihren Fahnen noch weitere Arbeiten. So sind ihre Tagebücher mit Skizzen, Klappflügelbücher und weitere Werke bis Sonntag, 29. Oktober, zu sehen. "Wenn der Wind sanft weht, sind sie am schönsten", sagt die Künstlerin über ihre Fahnen, mit denen man Bewegung: Flattern, Wehen, Aufbauschen und Zusammenfallen assoziiere - dynamische Zustände, die sich auch auf den Menschen übertragen ließen. Mit "Best of paradise" ist die Sonderausstellung von Roman Woerndl in der gotischen Hauskapelle betitelt. Neun Vogelhäuser, die Architekturmodelle von fünf Weltreligionen und vier weltumspannenden Ideen und Ideologien darstellen, stehen laut einer Pressemitteilung des Luftmuseums im Ausstellungsraum. Aus jedem Häuschen kommt eine passende Melodie - Musik und Klänge, die mit dem jeweiligen Architekturmodell assoziiert werden. Eine katholische Kirche aus Bayern steht neben der europäischen Zentralbank EZB in Frankfurt. Daneben ein buddhistischer Tempel aus Myanmar, der als Nachbarn das Leninmausoleum in Moskau hat. Neben einem griechischen Tempel aus Sizilien reiht sich die Moschee aus Java, Indonesien ein.Das Ensemble wird erweitert durch einen Hindutempel aus Bali, das Guggenheim-Museum in New York und die jüdische Synagoge in München. Der Ausstellungsraum ist erfüllt mit sehr intensivem und brillantem Vogelgezwitscher, das an einen frühen Morgen im Wald erinnert.