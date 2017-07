Es ist am Erasmus-Gymnasium ein Höhepunkt zum Ende des Schuljahres - das Sommerkonzert. In diesem Jahr stellten rund 120 Kinder, Jugendliche und Lehrer ihr musikalisches Können unter Beweis.

Von Josef WittAmberg. Mit "Chariots of fire" eröffnete das Orchester das Konzert. Beim zweiten Medley aus einer Filmmusik von "Robin Hood" waren spielerisches Können und rhythmische Präzision gefragt; beides meisterte das Orchester mit Bravour.In ihrem Solo-Geigenvortrag bot Helena Wels "Csardas" des Italieners Vittorio Monti dar und zeigte große Virtuosität und Ausdruckskraft. Zu hören waren außerdem verschiedene Schulchöre wie der aus den 5. und 6. Klassen, der Lieder der deutschen Songwriter Mark Forster und Tim Bendzko und den Song "Counting Stars" sangen. Der Chor der 7. und 8. Klassen hatte das Lied "Lemon Tree" vorbereitet. Besonders erwähnenswert war das Fagott-Duo, bestehend aus Katharina Stoiber und Leo Ringer. Sie stellten das selten im Schulorchester vertretene Instrument vor.Das musikalische Engagement am Erasmus Gymnasium geht über die Chorarbeit hinaus, so dass viele Schüler in zusätzlichen Proben weitere Stücke in zusätzlichen Ensembles einstudieren: Die 7., 8., 9., 10., und 11. Klassen präsentierten bekannte Stücke wie "The Eye of the Tiger", "Don't stop believin'" oder "Diamonds". Auch die Aufteilung des großen Schulchors der 9. bis 12. Jahrgangsstufe in Frauen- und Männerchor gehört schon fest zum Sommerkonzert. Dargeboten wurden "Mamma Mia" und "Rock around the Clock". Die letzten Beiträge vor der Pause, "Imagine" und "Super Trouper", kamen vom Gesamtchor. Nach einer intensiven ersten Hälfte wurde die Bewirtung durch den Elternbeirat in der Pause freudig angenommen.Die Gestaltung der zweiten Konzerthälfte stellte in diesem Jahr eine Neuerung dar. Er wurde zum Großteil von verschiedenen Schulbands gestaltet - zwei davon mit ihrer Premiere auf der Sommerkonzertbühne. Die Schulband "Seven Days A Week" lieferte erneut einen überzeugenden Auftritt mit "Superheroes", "The Greatest" und dem selbst arrangierten "Lost Boy". Die zweite Band des Abends ist aufgrund ihrer Zusammensetzung aus aktiven und ehemaligen Schülern besonders hervorzuheben. Sie brachten das selbst einstudierte "Adventures of Rain Dance Maggie" souverän auf die Bühne. Als dritte Combo trat die neu formierte Lehrerband, "The White Chalks", auf, die passend zur Abendstimmung "Sweet Home Chicago" und "Easy" präsentierte. Ein weiterer Höhepunkt war die gemeinsame Darbietung von "Jailhouse Rock" mit dem Schulchor. Dass dies allen Beteiligten großen Spaß machte, war zu sehen.Zum Schluss hatte Musiklehrerin Christine Uhle die Aufgabe, ihre Kollegin Katharina Scharnagl zu verabschieden. Sie war zwei Jahre lang am EG tätig und hat sich intensiv in die Chor- und Bandarbeit eingebracht. Zum Abschluss dirigierte sie alle beteiligten Ensembles im Stück "We are Family". Den endgültigen Schlusspunkt setzte das traditionelle "Let my Light", bei dem sich auch ehemalige Erasmus-Gymnasiasten auf der Bühne einfanden und mitsangen.