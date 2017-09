Ammersricht. Rund 10 000 katholische Seelsorgeeinheiten und Pfarreien gibt es in Deutschland. Aus diesen wählt Radio Horeb (Balderschwang) eine "Pfarrei der Woche". Am Sonntag, 17. September, wird der Übertragungswagen des deutschlandweit gehörten Senders laut einer Pressemitteilung in Ammersricht vor der Kirche St. Konrad stehen, um live den Gottesdienst auszustrahlen, den Pfarrer Michael Jakob zelebriert.

Zur Sendereihe "Pfarrei der Woche" auf Radio Horeb gehört auch eine Talk-Sendung zum Thema Land und Leute. Am Donnerstag, 14. September, um 13 Uhr steht Pfarrer Jakob Rede und Antwort über das Leben in Amberg, die Pfarrei St. Konrad und sein Leben als Priester. Nachzuhören ist das Gespräch mit Fotobericht auf www.horeb.org. Höhepunkt ist die Liveübertragung des mit Orgel, Trompete und Schola festlich gestalteten Gottesdienstes am Sonntag, 17. September, um 10 Uhr. Die musikalische Leitung übernimmt Kirchenmusiker Andreas Feyrer, selbst ehemaliger Horeb-Mitarbeiter. In Amberg ist der Sender zu empfangen über Digitalradio DAB+, Handy-App, Kabel analog (Frequenz: 98,35), Kabel digital, Satellit (Astra) und Internet.