Die Förderung lokaler Kinder- und Jugendprojekte ist ein Schwerpunkt des Lions-Clubs Amberg-Sulzbach. Aus dem Erlös verschiedener Aktionen unterstützt der Club im 24. Jahr seines Bestehens erneut die Arbeit von drei Einrichtungen aus der Region mit jeweils 1000 Euro: Kinderschutzbund, Sozialdienst katholischer Frauen und Jugendhilfestation St. Martin.

Club-Präsidentin Birgit Lange und der Schatzmeister des Lions-Hilfswerks Amberg-Sulzbach, Hans Fürnkäs, freuten sich, dass der Club, aktuell auch aus dem Erlös des Christbaumverkaufs wieder Spenden weitergeben kann. Dafür bedankten sich Brigitte Breitfelder vom Kinderschutzbund, Josef Richthammer von der Jugendhilfestation St. Martin und Marianne Gutwein vom SkF. Der Kinderschutzbund kann die Spende sehr gut für die Einrichtung seines Besucher-Cafés für Begleiter von Trennungs- und Scheidungskinder verwenden. Beim SkF richtet sich das Hauptaugenmerk derzeit auf die Umwidmung der drei Schutzwohnungen in ein Frauenhaus für fünf Mütter mit Kindern.Laut Marianne Gutwein hofft man beim SkF, dass das Land die Bereitstellung eines eigenen Frauenhauses fördert. Derzeit laufe noch die Prüfung am Sozialministerium.Josef Richthammer, Leiter der Jugendhilfestation St. Martin, berichtete bei der Spendenübergabe im Haus des SkF von freizeitpädagogischen Maßnahmen seiner Einrichtung, für die der Pflegesatz derzeit nicht ausreiche. Neun Kinder seien aktuell in der heilpädagogischen Tagesgruppe untergebracht.