Über die Richtlinie zur Förderung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Asylbewerber- und Flüchtlingskindern in Kindertageseinrichtungen stellt das bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration seit vergangenem Jahr Gelder zur Verfügung. Diese können laut einer Pressemitteilung der Stadt für verschiedenste Projekte oder Anschaffungen beantragt werden.

Amberg habe mit den diesjährigen Zuwendungen für die förderfähigen Kindertagesstätten im Stadtgebiet unter anderem Materialien angeschafft, die die Integrationsarbeit unterstützen sollen. So wurden Sets mit Babypuppen unterschiedlicher Hautfarbe beantragt, Sets mit Hautfarbenstiften und ein Familienspiel, in dem die unterschiedlichsten Konstellationen aufgezeigt werden.Diese Materialien bieten nach Angaben der Stadt jedem Kind die Möglichkeit, sich und seine Lebenssituation im Spiel und in der Kommunikation wiederzufinden, darzustellen und zu erklären. Die Auswahl sei mit den Kita-Leiterinnen abgesprochen worden. Diese freuen sich sehr über die Zuwendung.