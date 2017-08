Im Schäfloher Neubaugebiet Birkenfeld haben viele Mädchen und Buben ein großes Spielplatzfest gefeiert. CSU-Ortsverbandsvorsitzender Norbert Wasner erinnerte daran, dass die Idee zu diesem Kinderspielplatz bei einem seiner Feierabend-Seidl aufgekommen sei. Gut 30 Kinder im Vorschulalter bräuchten kindgerechte Spielmöglichkeiten. Das vor zwei Jahren gestaltete Areal am oberen Ende des Zeilerwegs werde gut angenommen, hier sei immer was los. Beim Spielplatzfest gab es Kaffee und Kuchen, einen unterhaltsamen Plausch zwischen Alt-Schäflohern und Zugezogenen. Groß war das Hallo, als der CSU-Bundestagsabgeordnete Alois Karl nach einer kurzen Irrfahrt durch Karmensölden schließlich in Schäflohe eintraf und seine Fußbälle "unters kleine Volk" brachte. Für einige Mädchen und Buben waren die Plastikbälle sehr interessant, die anderen schaukelten lieber weiter oder kletterten in den Spielgeräten rum. Bild: gf