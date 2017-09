Menschen mit Behinderung auf verantwortungsvolle Weise zu selbstständigen und selbstbewussten Menschen zu erziehen, das hat sich die Lebenshilfe Amberg-Sulzbach zur Aufgabe gemacht. Durch die Neustädter Firma Promobil kann sie nun für ihre alltägliche Arbeit auf ein neues Elektro-Fahrzeug zurückgreifen. "Die Aussicht auf ein E-Auto war schon sehr verlockend", erklärte Eduard Freisinger, der Vorsitzende der Lebenshilfe.

Das Werbeunternehmen war auf ihn zugekommen und bot ihm Unterstützung bei der Suche nach Sponsoren an. So wurde Fläche für Fläche des neuen Transporters an regionale Firmen vermietet. Zur Übergabe waren einige der Werbeträger gekommen. Jeder wollte einmal probe sitzen. Die Lebenshilfe will den "Motor der Zukunft" vor allem für Kurzstrecken einsetzen, zu Botengängen oder Frühförderung vor Ort.Darüber, wie lange der Akku hält, sind sich die Mitarbeiter noch nicht ganz sicher: "Wir sind erwartungsfroh, was da auf uns zukommt", scherzte Freisinger. Dennoch sieht er in der E-Mobilität eine Technologie mit Perspektive. "Sie ist ein wichtiger Schritt hin zu einem sauberen Verkehr." Allerdings müsse man noch darauf hinarbeiten, dass der Strom auch aus umweltfreundlichen Quellen wie etwa der Solarenergie stamme. Das neue E-Auto komme also nicht nur der Arbeit mit Behinderten, sondern auch der Umwelt zugute.