Große Töne spucken kann in einer Diskothek noch zu den üblichen Beschäftigungen gezählt werden. Doch seinem Gegenüber ins Gesicht spucken sicher nicht mehr.

Dessen soll sich ein 20-jähriger Schweizer schuldig gemacht haben, der am Freitag ab 22 Uhr in einem Lokal in der Ziegelgasse eine Auseinandersetzung mit einem 22-Jährigen Amberg-Sulzbacher hatte. Nach der Spuckattacke forderte der Schweizer laut Polizeibericht seinen Kontrahenten auf, mit ihm vor die Diskothek zu kommen. Der 22-Jährige tat dies aber nicht. Als er um 0.30 Uhr das Lokal verließ, erwarteten ihn der Spucker und zwei Freunde. Sie verpassten ihm Faustschläge ins Gesicht. Der 22-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Den Schweizer erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung.