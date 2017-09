Martin Seiberl ist das neue Gesicht in der Pfarrei St. Georg: Der Regensburger hat unter den Fittichen von Dekan Markus Brunner ein Jahrespraktikum begonnen. Am Wochenende stellte sich Martin Seiberl in den Gottesdiensten in der Pfarrkirche St. Georg und in St. Barbara in Luitpoldhöhe vor.

Der Neue ließ bei seiner Vorstellung wissen, dass er nach seinem Schulabschluss in seiner Heimatstadt zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht hat, um 2011 in das Priesterseminar der Diözese Regensburg einzutreten. "Der Ruf zum Priester entstand anfänglich über mein Engagement in meiner Heimatpfarrei St. Johannes Hemau, in der ich viele Jahre als Ministrant und später als Mesner wirken konnte", erinnert sich der Praktikant.Nach einem Jahr in Passau startete er katholische Theologie an der Universität in Regensburg mit Freijahr in Jerusalem, das er nun beendet hat. Das Praktikum ist für Seiberl eine Art Übergangszeit - weg vom Studium und dem Priesterseminar hin zur Arbeit in einer Pfarrei. "Als Theologe und Priesteramtskandidat wird es für mich stets darum gehen, Gott zu suchen und seine Spuren in unser aller Leben zu deuten, wobei der Glaube für mich das Fundament meines Lebens darstellt, der diesem erst Sinn verleiht", sagte Martin Seiberl und fügte hinzu: "Gott ist mein Schöpfer, der mich liebt, und so versuche ich mein Leben zu gestalten."