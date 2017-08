Sie können stolz auf das Erreichte zurückblicken und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Dies sagte OB Michael Cerny zu den Beschäftigten des Klinikums St. Marien und der Stadt, als er sie für Dienstjubiläen ehrte oder in den Ruhestand verabschiedete.

Ihnen allen galt der Dank des Oberbürgermeisters, der jedem persönlich die Hand schüttelte und eine Urkunde überreichte. Irma Lieder bekam noch eine Uhr als Abschiedsgeschenk. Sie hat nach 22-jähriger Tätigkeit zum 1. Juli das Klinikum St. Marien verlassen und genießt seither ihren Ruhestand.Für eine Dienstzeit von 40 Jahren wurde Reinhard Gräml ausgezeichnet. Er hatte am 1. September 1978 als Verwaltungassistentenanwärter bei der Stadt Amberg angefangen. Zu seinen Dienstjahren wird laut einer Pressemitteilung außerdem die Zeit seines Grundwehrdienstes hinzugerechnet.25 Jahre bei der Stadt beschäftigt ist Dittmar Luber, der 1992 als Hausmeister im Rathaus eingestellt wurde. Diese Aufgabe erfüllt er bis heute mit großem Engagement. Ebenfalls für 25 Jahre geehrt wurden Anna-Maria Gebhard, Michael Schuth, Werner Kölbel und Rosemarie Weigl (alle Klinikum) sowie Martin Eytzinger, der früher Rettungsassistent beim BRK-Kreisverband Schwandorf war und seit zwei Jahren als Disponent bei der Integrierten Leitstelle (ILS) tätig ist.OB Michael Cerny gratulierte den Dienstjubilaren zu ihrem besonderen Jahrestag und wünschte Irma Lieder alles Gute für ihren weiteren Lebensweg. Im Anschluss lud er die Anwesenden, darunter auch Vorgesetzte der Geehrten und Personalratsmitglieder, zu einem Imbiss in die Archivstube des Rathauses ein, die schließlich in ein fröhliches Beisammensein mündete.