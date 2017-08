Gut vier Monate vor dem Heiligen Abend macht sich die Stadt Amberg auf die Suche nach geeigneten Weihnachtsbäumen für den Markt- und Malterplatz. Wer ein schönes Exemplar zu Hause stehen hat, soll sich bei der Stadtverwaltung melden.

Mindestens 18 Meter hoch

Auch wenn die Sommerferien gerade erst begonnen haben, wirft Weihnachten bereits seine Schatten voraus: Denn schon jetzt bittet die Stadt Amberg die Bevölkerung um Mithilfe, wenn es darum geht, geeignete Weihnachtsbäume für den Markt- und den Malteserplatz zu finden."Zwar haben wir schon zwei Bäume in der engeren Wahl, dennoch wünschen wir uns zusätzliche Bäume, die als Ersatz und Alternative dienen oder aber bereits für die nächsten Jahre vorgemerkt werden können", erklärt Bernhard Frank, der Leiter des Sachgebiets Grün bei der Stadt. "Die Nadelbäume sollen möglichst einen durchgehenden Stamm mit ausgeprägter Spitze haben, arttypisch und möglichst dicht verzweigt sein", sagt der Experte. Bei der Auswahl werden klassische Weihnachtsbäume wie Tannen, Colorado-Tannen, Douglasien oder Blaufichten bevorzugt, aber auch einfache Fichten kommen in Betracht, sofern sie schön geformt sind und damit geeignet, auf einem der Plätze zu stehen.Die Kronenbreite der Bäume sollte jedoch acht Meter nicht überschreiten, da sonst der Transport auf den Straßen, vor allem an Engstellen und unter Straßenleuchten oder Brücken, schlecht möglich ist. Außerdem muss eine ausreichend breite, mit Lastwagen und Kran befahrbare Zufahrt zum Grundstück vorhanden sein. Die Bäume sollten eine Höhe von mindestens 18 Meter für den Marktplatz und mindestens 14 Meter für den Malteserplatz haben.Es können nicht nur Bäume aus dem Amberger Stadtgebiet, sondern auch Bäume aus den benachbarten Gemeinden gemeldet werden. Die Entfernung zur Stadt Amberg sollte aber nicht mehr als 15 Kilometer betragen. Meldungen nimmt der Leiter des Sachgebiets Grün der Stadt Amberg unter der Mailadresse bernhard.frank@amberg.de oder unter der Postanschrift Referat für Stadtentwicklung und Bauen, Sachgebiet Grün, Steinhofgasse 2, 92224 Amberg, entgegen. Für eine Beurteilung sollte der Bewerbung ein Foto des Baums beigefügt werden.