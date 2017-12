Aus- und Fortbildungen optimal abzuschließen und mit einer bestandenen Prüfung motiviert in neue Aufgaben starten: Das wünscht sich jeder, wenn er eine neue Etappe seines beruflichen Lebens gemeistert hat. Diesen Gedanken rückte Bürgermeister Martin Preuß in den Vordergrund seiner Glückwünsche an Auszubildende sowie Fortbildungs-Teilnehmer der Stadt zu deren bestandenen Abschlüssen.

Gemeinsam mit Personalamtsleiterin Renate Preuß und Ausbildungsleiterin Eveline Süß gratulierte der Bürgermeister jedem Einzelnen der Absolventen zu dem Erreichten und wünschte ihnen laut einer Pressemitteilung "viel Freude bei Ihren zukünftigen Aufgaben". Zugleich bedankten sie sich übereinstimmend bei den Ausbildern und Amtsleitern, die ihren Mitarbeitern das Rüstzeug für ihre berufliche Zukunft mit auf den Weg gegeben hatten.Zu den Absolventen zählte Lisa Niebler, die eine Ausbildung für die dritte Qualifikationsebene, früher gehobener Dienst, gemacht hatte und nun den Titel Diplom-Verwaltungswirtin (FH) tragen darf. Ebenso Anja Demleitner, die nach Abschluss ihrer Ausbildung für die zweite Qualifikationsebene nun als Verwaltungswirtin tätig ist. Ebenfalls einen erfolgreichen Abschluss erzielt haben Vanessa Dietl und Fabian Helleder, beide sind nun Verwaltungsfachangestellte der Fachrichtung Kommunalverwaltung,Selina Wisgickl als Gärtnerin der Fachrichtung Zierpflanzenbau, Elias Lücke als Fachkraft für Veranstaltungstechnik und Laura-Marie Kapperer als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste haben gleichfalls erfolgreich ihre Ausbildungebn abgeschlossen. Auch Corina Rumpler als frisch gebackene Kauffrau für Tourismus und Freizeit sowie Verena Zeitler, zur Fachkraft für Abwassertechnik ausgebildet, konnten Glückwünsche entgegennehmen. Nicht anwesend war Andreas Neumüller, der seine Ausbildung als Fachinformatiker ebenfalls mit gutem Ergebnis abgeschlossen, in der Zwischenzeit aber die Arbeitsstelle gewechselt hat.Als Letzte im Bunde konnte Michaela Hofmann die Gratulation der Anwesenden entgegennehmen. Sie hatte die Fachprüfung I für Verwaltungsangestellte erfolgreich abgelegt. Ihr und allen anderen Absolventen wünschten der Bürgermeister sowie Renate Preuß und Eveline Süß alles Gute für ihren weiteren beruflichen Lebensweg - auch wenn sie sich bewusst sein sollten, dass dies nur eine erfolgreiche Etappe gewesen sei.